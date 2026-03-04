Stasera su La7, San Francesco 'Il primo italiano': lo show di Cazzullo e Branduardi

Un viaggio tra storia e musica: Aldo Cazzullo racconta perché San Francesco è il padre della nostra identità, accompagnato dalle magiche ballate di Angelo Branduardi. Stasera 4 marzo su La7.

Non è solo la storia di un santo, ma il ritratto del primo vero 'italiano'. Mercoledì 4 marzo, in prima serata su La7, va in onda un appuntamento televisivo eccezionale: San Francesco: Il primo italiano. Si tratta di una puntata speciale del fortunato format Una Giornata Particolare, che per l'occasione esce dagli studi per trasformarsi in un evento teatrale e spirituale ripreso in esclusiva presso la Basilica di Assisi, proprio tra i capolavori di Giotto.

Un sodalizio tra narrazione e musica

Lo spettacolo, che sta collezionando sold out nei principali teatri del Paese, vede sul palco una coppia d'eccezione:

Aldo Cazzullo: Il giornalista e scrittore ricostruisce la figura di Francesco non solo come icona religiosa, ma come rivoluzionario che ha dato una lingua e un'identità a un popolo ancora diviso.

Il giornalista e scrittore ricostruisce la figura di Francesco non solo come icona religiosa, ma come rivoluzionario che ha dato una lingua e un'identità a un popolo ancora diviso. Angelo Branduardi: Il "menestrello" della musica italiana, che da anni lega la sua ricerca artistica alla spiritualità francescana (indimenticabile il suo album L'infinitamente piccolo), accompagna il racconto con la sua voce e il violino, creando un'atmosfera sospesa nel tempo.

Perché "Il primo italiano"?

L'orazione di Cazzullo si focalizza su un punto centrale: Francesco d'Assisi è il padre della nostra cultura. È stato lui, con il suo Cantico delle Creature, a scegliere il volgare anziché il latino per parlare a tutti, gettando le basi della lingua italiana prima ancora di Dante. "Francesco non è solo il santo della povertà, è il santo che ha inventato il dialogo con l'Islam, il rispetto per la natura e l'idea stessa di Italia."

Ospiti d'eccezione e testimonianze

Ad arricchire la serata, che cade nell'importante ottavo centenario della morte del Santo (1226-2026), interverranno voci autorevoli per attualizzare il messaggio del Poverello:

Matteo Maria Zuppi: Il Cardinale e presidente della CEI offrirà una riflessione sulla pace e l'accoglienza.

Il Cardinale e presidente della CEI offrirà una riflessione sulla pace e l'accoglienza. Jovanotti: Da sempre legato alla figura del Santo (si pensi al suo viaggio a piedi ad Assisi), racconterà la forza "rock" e anticonformista di Francesco.

Da sempre legato alla figura del Santo (si pensi al suo viaggio a piedi ad Assisi), racconterà la forza "rock" e anticonformista di Francesco. Dacia Maraini: La scrittrice esplorerà il rapporto del Santo con la natura e la sua modernità letteraria.

Cosa sapere per la visione

Canale : La7

: La7 Orario : 21.15

: 21.15 Location : Basilica Superiore di Assisi

: Basilica Superiore di Assisi Protagonisti: Aldo Cazzullo & Angelo Branduardi

Non perdetevi questo viaggio tra storia, arte e musica: un'occasione per riscoprire le radici di ciò che siamo, attraverso la vita di un uomo che, rinunciando a tutto, ha cambiato il mondo per sempre.