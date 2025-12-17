Stasera… che sera: Sal Da Vinci porta Napoli in prima serata su Canale 5: ospiti e scaletta del concerto

Stasera, martedì 17 dicembre, Canale 5 propone in prima serata, dopo La ruota della fortuna, Sal Da Vinci - Stasera... che sera, il concerto-evento dell'artista partenopeo. Si tratta della registrazione del live andato in scena lo scorso 6 settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, a Napoli.

Lo spettacolo, durato oltre due ore, ha visto Sal Da Vinci intrattenere un pubblico numerosissimo, che ha riempito la piazza cantando insieme a lui i brani più amati della sua carriera. Un viaggio musicale attraverso i successi che hanno segnato il percorso artistico di Salvatore Michael Sorrentino, questo il vero nome del cantante.

La scaletta del concerto, che potrebbe subire variazioni o tagli per esigenze televisive:

La serata è stata impreziosita dalla presenza di numerosi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, saliti sul palco per duetti ed esibizioni speciali. Tra questi Stefano De Martino, Gigi D'Alessio, Serena Brancale, Raf, Clementino, Renato Zero, i The Kolors e un videomessaggio di Sabrina Ferilli, che hanno reso l'evento ancora più ricco ed emozionante.

Stasera che sera

Viento

Non riesco a farti innamorare (con Gigi D'Alessio)

(con Gigi D'Alessio) Annarè (con Gigi D'Alessio)

(con Gigi D'Alessio) Il mercante di stelle

Nei giardini che nessuno sa (con Renato Zero)

(con Renato Zero) Nanà (con Renato Zero)

(con Renato Zero) Tu si 'na cosa grande

Rossetto e caffè

Guaglione

Medley Anni '80

L'amore e tu (con Raf)

(con Raf) Medley Renato Carosone (con Stefano De Martino)

(con Stefano De Martino) Anema e core (con Serena Brancale)

(con Serena Brancale) Medley Maruzzella (con Serena Brancale)

(con Serena Brancale) Senza un motivo (con Serena Brancale)

(con Serena Brancale) Prega ora (poesia)

(poesia) 'O surdato 'nnammurato

D'istinto di cuore (con Fausto Leali)

(con Fausto Leali) Medley dei successi di Fausto Leali

Vera (con Francesco Da Vinci e Gianni Guarracino)

(con Francesco Da Vinci e Gianni Guarracino) Dimenticarsi (con Francesco Da Vinci)

(con Francesco Da Vinci) 'A città 'e Pullecenella (con Clementino)

(con Clementino) Don Raffae

Medley Napoli

Il cielo blu di Napoli (con Federica Abbate)

(con Federica Abbate) Medley Una volta ancora, Supereroi, Episodio d'amore (con Federica Abbate)

(con Federica Abbate) Non è vero che sto bene

Voglio ancora amarti , dedicata al padre Mario Da Vinci

, dedicata al padre Mario Da Vinci Rossetto e caffè Remix

Sal Da Vinci e Renato Zero

Dove vedere il concerto di Sal Da Vinci in Tv e streaming

L'evento registrato lo scorso 6 settembre a Napoli andrà in onda stasera, mercoledì 17 dicembre 2025 su Canale 5 dopo La ruota della fortuna. Stasera... che sera sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere il concerto in qualsiasi momento.