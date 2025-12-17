Stasera… che sera: Sal Da Vinci porta Napoli in prima serata su Canale 5: ospiti e scaletta del concerto

Stasera, martedì 17 dicembre, Canale 5 propone in prima serata, dopo La ruota della fortuna, Sal Da Vinci - Stasera... che sera, il concerto-evento dell'artista partenopeo. Si tratta della registrazione del live andato in scena lo scorso 6 settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, a Napoli.
Lo spettacolo, durato oltre due ore, ha visto Sal Da Vinci intrattenere un pubblico numerosissimo, che ha riempito la piazza cantando insieme a lui i brani più amati della sua carriera. Un viaggio musicale attraverso i successi che hanno segnato il percorso artistico di Salvatore Michael Sorrentino, questo il vero nome del cantante.
La scaletta del concerto, che potrebbe subire variazioni o tagli per esigenze televisive:
La serata è stata impreziosita dalla presenza di numerosi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, saliti sul palco per duetti ed esibizioni speciali. Tra questi Stefano De Martino, Gigi D'Alessio, Serena Brancale, Raf, Clementino, Renato Zero, i The Kolors e un videomessaggio di Sabrina Ferilli, che hanno reso l'evento ancora più ricco ed emozionante.
- Stasera che sera
- Viento
- Non riesco a farti innamorare (con Gigi D'Alessio)
- Annarè (con Gigi D'Alessio)
- Il mercante di stelle
- Nei giardini che nessuno sa (con Renato Zero)
- Nanà (con Renato Zero)
- Tu si 'na cosa grande
- Rossetto e caffè
- Guaglione
- Medley Anni '80
- L'amore e tu (con Raf)
- Medley Renato Carosone (con Stefano De Martino)
- Anema e core (con Serena Brancale)
- Medley Maruzzella (con Serena Brancale)
- Senza un motivo (con Serena Brancale)
- Prega ora (poesia)
- 'O surdato 'nnammurato
- D'istinto di cuore (con Fausto Leali)
- Medley dei successi di Fausto Leali
- Vera (con Francesco Da Vinci e Gianni Guarracino)
- Dimenticarsi (con Francesco Da Vinci)
- 'A città 'e Pullecenella (con Clementino)
- Don Raffae
- Medley Napoli
- Il cielo blu di Napoli (con Federica Abbate)
- Medley Una volta ancora, Supereroi, Episodio d'amore (con Federica Abbate)
- Non è vero che sto bene
- Voglio ancora amarti, dedicata al padre Mario Da Vinci
- Rossetto e caffè Remix
Dove vedere il concerto di Sal Da Vinci in Tv e streaming
L'evento registrato lo scorso 6 settembre a Napoli andrà in onda stasera, mercoledì 17 dicembre 2025 su Canale 5 dopo La ruota della fortuna. Stasera... che sera sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere il concerto in qualsiasi momento.