Stars in the House: Steve Martin e Martin Short tra le star della maratona benefica per la popolazione ucraina

Steve Martin e Martin Short sono due delle star della maratona benefica organizzata a Stars in the House per aiutare la popolazione ucraina.

Stars in the House ha annunciato una maratona benefica per raccogliere fondi a favore dell'International Rescue Committee che sta sostenendo le persone affette dalla guerra in Ucraina.

Tra le dozzine di star coinvolte ci saranno anche Steve Martin e Martin Short, Josh Groban e Billy Porter.

L'evento Stars In The House For Ukraine avrà una durata di 10 ore e andrà in onda dal vivo sabato 26 marzo sul sito dell'organizzazione fondata da Seth Rudetsky e James Wesley, sul canale YouTube e in radio su SiriusXM Stars109. L'evento proporrà inoltre interventi di cittadini ucraini e di performance di attori della nazione in guerra, tra cui Oleg Karpenko che aveva recitato con il presidente Zelenskyy in Servant of the People.

David Miliband, presidente di IRC, ha dichiarato: "Per quasi 90 anni, l'International Rescue Committee ha risposto alla crisi umanitarie peggiori a livello mondiale. In Ucraina e Polonia, IRC è velocemente intervenuto per aiutare i vulnerabili e i rifugiati a causa della guerra che privilegia l'impunità e l'autocrazia rispetto alla responsabilità e all'autodeterminazione. Siamo grati nei confronti di James, Seth e di tutte le persone che si uniranno a questa maratona speciale di Stars in the House della durata di 10 ore per portare all'attenzione i bisogni di chi sta subendo le conseguenze della guerra in Ucraina e dare agli spettatori di tutto il mondo un modo per aiutare".

La lunghissima lista di celebrità che hanno già annunciato la propria presenza comprende Steve Martin e Martin Short, le star di Schitt's Creek Catherine O'Hara ed Eugene Levy, Andrea Martin, Billy Porter, Josh Groban, Mandy Patinkin, Betty Buckley, Kristin Chenoweth e Robin de Jesus.

La lista prosegue poi con Annette Bening, Cynthia Nixon, Laurie Metcalf, Tituss Burgess, David Hyde Pierce, Kelli O'Hara, Donna Murphy, Annaleigh Ashford, Jessie Mueller, Judith Light, John Stamos, Lindsay Mendez, Laura Benanti, Norman Lear, Rosie Perez, Kathryn Grody, Rachel Bloom, Patrick Wilson, Shoshana Bean, James Monroe Iglehart, Brittney Johnson, Miranda Sings, Debra Monk, Bonnie Milligan, Alli Mauzey, Adam Pascal, Donna Lynne Champlin, Javier Muñoz, Norbert Leo Butz, Rick Lyon, Stephanie D'Abruzzo, Katie Finneran, Ruthie Ann Miles, Andy Karl, Morena Baccarin, Christine Pedi, Colin Donnell, Dagmara Doiminczyk, Santino Fontana, Judy Kuhn, Kevin Chamberlin, Anika Larsen, Jenn Gambatese, Sepideh Moafi, Danielle de Niese, Orfeh, Patti Murin, Susan Kelechi Watson, Yuriy Saradov, e Mary-Mitchell Campbell.