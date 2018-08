Stargirl: Graham Verchere nel cast del film Disney

Il giovanissimo attore Graham Verchere, recentemente apparso nella serie The Good Doctor, sarà protagonista del nuovo film della Disney intitolato Stargirl, accanto all'attrice Grace VanderWaal.

Il progetto si ispira all'omonimo romanzo scritto da Jerry Spinelli e sarà una storia all'insegna delle scoperte: del liceo, della musica, dell'importanza dei legami, e dell'essere amati e amare. Graham avrà la parte di Leo Borlock che, in un mondo in cui gli spazi diventano più grandi anche quando si rimpiccioliscono, incontra Stargirl Caraway, una luce brillante e autentica che si fa strada nel mare della confusione adolescenziale.

La regia è stata affidata a Julia Hart e la sceneggiatura è firmata da Kristin Hahn, con la versione finale modificata dalla filmmaker e da Jordan Horowitz.