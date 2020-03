Star Wars: spoiler sul finale di Rey in L'ascesa di Skywalker in un trailer

Per l'uscita del Bluray di Star Wars: L'scesa di Skywalker, arriva un nuovo trailer con importanti spoiler su Rey e sul finale del film, ultimo capitolo della terza trilogia della saga. A mesi dall'uscita in sala, si dà ormai per scontato che tutti coloro che erano interessati agli sviluppi del franchise abbiano già visto il film, dando via libera a commenti, rivelazioni e magari anche un po' di nostalgia.

Una situazione simile si era presentata con l'arrivo di uno spot di Star Wars che lanciava spoiler su Kylo Ren, in particolare sul suo finale, dove viene redento e si sacrifica per salvare Rey. Anche lì i fan non avevano apprezzato la mossa, che ha cancellato ogni possibilità di sorpresa per coloro che non hanno avuto modo di andare al cinema e che aspettavano con ansia l'uscita casalinga del film.

The final chapter of the #Skywalker Saga comes home! Be one of the first to get Star Wars: #TheRiseOfSkywalker on Digital 3/17 & Blu-ray 3/31! Pre-order now: https://t.co/m6TQdmziiM pic.twitter.com/1y0NWAirVL — Star Wars (@starwars) March 8, 2020

La storia si ripete per il personaggio di Rey, protagonista delle nuove immagini rese note per anticipare l'arrivo del film in versione home video. Ormai ha poco senso farne mistero: la scena incriminata è quella in cui Rey rivela finalmente la sua appartenenza alla squadra Skywalker, allineandosi a Luke e Leia, distruggendo definitivamente ogni possibilità di shock per gli spettatori casalinghi.

L'ascesa di Skywalker è il capitolo della nuova trilogia di Star Wars con meno, nonché il film con punteggio più basso su Rotten Tomatoes dell'intero franchise... Al box office mondiale ha comunque raggiunto un miliardo di dollari, ma in molti l'hanno considerato l'ultimo tassello di una storia ormai sul viale del tramonto. Per coloro che ancora devono assistere alla chiusura del cerchio, il Bluray anticipato dal trailer con spoiler uscirà il 31 marzo 2020, ma la sua versione digitale sarà disponibile già dal 17 dello stesso mese.