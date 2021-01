Star Wars: The High Republic, il trailer dell'espansione letteraria dello Star Wars Universe

Lucasfilm ha diffuso un nuovo trailer per il lancio di Star Wars: The High Republic, ciclo di romanzi e fumetti ambientati durante la sub-era "High Republic" di Age of Republic, 200 anni prima degli eventi della saga di Skywalker.

L'era in questione vede l'apice del potere e dell'influenza dell'Ordine dei Jedi nonché l'epoca d'oro della Repubblica Galattica. Le storie della High Republic vengono raccontate in multiple piattaforme attraverso libri e fumetti in cui vengono introdotti nuovi eroi, nuovi mondi e nuove minacce per l'universo di Star Wars in un'ambientazione in cui gli sceneggiatori sono liberi di creare senza doversi preoccupare delle connessioni con i film in arrivo.

Lucasfilm ha diffuso perfino dei titoli di testa a scorrimento molto speciali in occasione dell'evento in cui si legge:

"La galassia è in pace, governata dalla gloriosa REPUBBLICA e protetta dai nobili e saggi CAVALIERI JEDI. Come simbolo di tutto ciò che è buono, la Repubblica sta per lanciare lo STARLIGHT BEACON nei confini più remoti dell'Orlo Esterno. Questa nuova stazione spaziale servirà come un raggio di speranza che tutti potranno vedere. Ma mentre un magnifico rinascimento si diffonde in tutta la Repubblica, ecco che fa la sua comparsa un nuovo spaventoso avversario. Ora i guardiani della pace e della giustizia devono affrontare un pericolo che minaccia loro stessi, la galassia, e la Forza...".

The High Republic si inaugura oggi con la pubblicazione di tre romanzi: Light of the Jedi di Charles Soule, YA novel A Test of Courage di Justina Ireland e The Great Jedi Rescue di Cavan Scott. Marvel Comics comincerà a pubblicare la serie Star Wars: The High Republic a partire da domani. IDW Publishing seguirà pubblicando la serie Star Wars: The High Republic Adventures a febbraio.