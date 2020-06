Star Wars: Squadrons, il trailer del nuovo videogame di EA

Star Wars: Squadrons è il nuovo videogioco di EA di cui è stato condiviso online un trailer davvero spettacolare che mostra le prime sequenze dell'atteso progetto.

Il video svela infatti dei momenti con al centro i piloti della Resistenza e dell'Impero, permettendo ai giocatori di vivere delle avventure a bordo di un caccia da pilotare.

Il progetto dovrebbe essere un'avventura multiplayer che permetterà a più giocatori di vivere delle incredibili avventure nello spazio. A sviluppare Sta Wars: Squadrons è stata EA Motive, già nel team che ha portato alla creazione di Star Wars: Battlefront II.

EA recentemente ha portato al successo Star Wars Jedi: Fallen Order che ha ottenuto un grande successo di critica e di pubblico seguendo la storia di Cal Kestis, ex cavaliere jedi e padawan.

Il nuovo videogioco sarà messo in vendita in autunno per PC e console e ulteriori dettagli dovrebbero essere annunciati il 18 giugno durante un evento virtuale in streaming.