Star Wars: Outlaws, un nuovo poster in attesa del prossimo trailer del videogioco

Ubisoft ha svelato che il 9 aprile verrà diffuso un nuovo trailer dell'atteso videogioco Star Wars: Outlaws e, nell'attesa, online è stato condiviso un poster inedito.

L'immagine ritrae i personaggi al centro della storia: Kay Vess, Nix che l'accompagna nelle sue avventure, e i membri del nuovo gruppo che debutterà nella saga stellare.

La nuova immagine promozionale

La locandina di Star Wars: Outlaws mostra anche Jabba the Hutt, presenza giustificata dal fatto che Kay Vess è coinvolta in attività di contrabbando, un po' come accaduto in precedenza con Han Solo.

Attualmente non è ancora stata svelata la data in cui sarà messo in vendita il gioco e il 9 aprile, con il video inedito, potrebbe forse essere annunciato anche questo dettaglio.

L'appuntamento per i fan dovrebbe comunque avvenire entro la fine del 2024.

Star Wars: Outlaws, un nuovo poster del videogioco

La sinossi di Outlaws

Ubisoft, in precedenza, aveva svelato la descrizione ufficiale di Outlaws dichiarando: "Scopri il primissimo gioco open world di Star Wars, ambientato fra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Esplora pianeti di ogni tipo in tutta la galassia, alcuni iconici e altri mai visti prima. Rischia tutto nei panni di Kay Vess, una giovane canaglia in cerca di libertà e dei mezzi per cominciare una nuova vita, al fianco del suo compagno Nix. Combatti, ruba e gioca d'astuzia per fare carriera nel mondo del crimine ed entrare nell'elenco dei più temuti ricercati della galassia".