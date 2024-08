Star Wars Outlaws: da oggi disponibile il nuovo videogioco della saga

Da oggi, 30 agosto, è disponibile Star Wars Outlaws, il primo open world della saga stellare che è giocabile su console Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna e PC attraverso Ubisoft Store ed Epic Games Store.

Lo sviluppo è stato curato da Massive Entertainment e propone una storia originale ambientata tra gli eventi al centro di Star Wars: L'impero colpisce ancora e Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

Cosa racconta Star Wars Outlaws

Mentre l'Impero Galattico continua la sua lotta contro l'Alleanza Ribelle, la malavita prospera. In questo scenario, i giocatori potranno vestire i panni di Kay Vess (Humberly González) e del suo fedele compagno Nix (Dee Bradley Baker, Star Wars: The Bad Batch), nel tentativo di realizzare una delle più grandi rapine che l'Orlo Esterno abbia mai visto. Kay e Nix vorrebbero iniziare una nuova vita, ma per farlo dovranno farsi strada nel mondo del crimine combattendo, rubando e scalando le gerarchie dei Sindacati, diventando tra i più ricercati della galassia.

Kay e Nix sono alla ricerca dell'occasione che cambierà per sempre la loro vita. Nell'epoca in cui è ambientato il gioco, l'Impero è distratto dalle attività incessanti della Ribellione, permettendo alla malavita di prosperare. Essendo un'abile ladra, Kay viene notata da Sliro, il leader della nuova organizzazione criminale Zarek Besh. Dopo che Sliro ha messo una taglia sulla loro testa, Kay e Nix hanno una sola possibilità per rimanere liberi: compiere una delle rapine più grandi di tutti i tempi. I due dovranno destreggiarsi nel mondo sotterraneo della Galassia, costruendo la loro reputazione e migliorando le proprie capacità presso organizzazioni criminali leggendarie come il Sindacato Pyke, il Cartello degli Hutt, il Clan Ashiga e l'Alba Cremisi.



Le opzioni a disposizione degli utenti

Kay e Nix potranno sfruttare qualsiasi situazione a loro vantaggio durante il viaggio: da un approccio più furtivo, con l'utilizzo di gadget o la creazione di diversivi utilizzando le abilità di Nix, a un combattimento a colpi di blaster nelle situazioni più delicate. Tra una missione e l'altra i due dovranno unire le forze con numerosi fuorilegge, tra cui il droide ND-5 (Jay Rincon). I giocatori dovranno valutare attentamente le proprie scelte durante i furti e le infiltrazioni in luoghi riservati perché influenzeranno la reputazione di Kay, che potrà essere vista come un alleato o un nemico da ciascun sindacato.

Per ottenere le risorse per la rapina perfetta, Kay e Nix viaggeranno attraverso la Galassia e visiteranno sia luoghi iconici che inediti: Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva e la savana ventosa di Toshara. Lungo il percorso Kay esplorerà città e cantine affollate, attraverserà paesaggi sconfinati a bordo del suo speeder e guiderà la sua nave, la Trailblazer, nello spazio profondo, ingaggiando emozionanti scontri a fuoco contro l'Impero.

Il prezzo consigliato è di 69,99€ per il gioco base e per gli abbonati a Ubisoft+.