Star Wars, Mark Hamill su Twitter: "Non comprate questi gadget!"

A quanto pare, Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker, non è affatto contento di alcuni gadget di Star Wars che fanno riferimento a un particolare accadimento nella trilogia originale. l'attore ne ha parlato in un tweet, nel quale ha condiviso alcune foto di questi gadget.

L'attore di Star Wars ha dato nuovamente prova del suo imperturbabile senso dell'umorismo tramite uno dei suoi più recenti tweet, nel quale si erge contro lo sfruttamento a scopo di lucro di un doloroso capitolo nella storia del personaggio da lui interpretato nei celebri film: la perdita della mano di Luke ne L'Impero Colpisce Ancora.

"Oggetti da collezione che commemorano un così grave infortunio... Che problemi avete, gente?!! Dite NO al #MerchandiseCheCelebraLoSmembramentoDiLuke" scrive nel post con allegate le foto di alcuni peculiari oggetti da collezione.

Non è certo la prima volta che Hamill chiama in causa uno o l'altro oggetto da collezione sui social, ovviamente con fare bonario. Basta ricordare, come segnalano anche i colleghi di Screen Rant, una sua vecchia conversazione con Scott Weinberg nella quale si menzionavano i più bizzarri e ridicoli gadget ispirati alla saga, e la risposta dell'attore fu: "Ce ne sono davvero troppi tra cui scegliere, ma sicuramente tra questi vi è quello in cui si poteva rimuovere Luke dal ventre di un Tauntaun #GoofyGutsyGrossLuke #SW".

Beh, non ha tutti i torti, alla fine...

E voi, che ne pensate? Quali sono per voi i gadget più "cringe" a tema Star Wars?