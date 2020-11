Star Wars, Mark Hamill ricorda David Prowse: "Amava i suoi fan ed era ricambiato"

Star Wars piange uno dei suoi interpreti principali. All'età di 85 anni, infatti, si è spento David Prowse. A ricordarlo attraverso il suo profilo Twitter è stato anche Mark Hamill, volto immagine del franchise creato da George Lucas. Prowse era un attore e bodybuilder che ha prestato il suo volto (si fa per dire) a Darh Vader. L'uomo è scomparso all'età di 85 anni e ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti i fan storici della saga.

Attraverso il suo profilo Twitter, Mark Hamill ha dichiarato: "La notizia del decesso di David Prowse mi ha intristito profondamente. Era un brav'uomo e non era solo Darth Vader. Attore, marito, padre, membro dell'Ordine dell'Impero Britannico, campione inglese di sollevamento pesi per ben tre volte e supereroe in occasione della campagna stradale Green Cross Code Man. David ha amato i suoi fan tanto quanto lo hanno amato loro. Riposa in pace".

Nel franchise originario di Guerre stellari, Prowse ha interpretato Darth Vader, mentre Mark Hamill - che ha condiviso un collage di foto su Twitter - ha vestito i panni di suo figlio. Prowse era anche un notevole bodybuilder, paragonabile ad Arnold Schwarzenegger e a Lou Ferrigno. La sua carriera attoriale si è prolungata per circa cinquant'anni. Ovviamente, il ruolo di Darth Vader lo ha reso immortale ma l'attore è ricordato anche per aver preso parte ad Arancia Meccanica e per aver allenato Christopher Reeve in vista di Superman.

Anche Thomas Bowington, agente di Prowse, ha ricordato il suo assistito durante un'intervista con la BBC: "Che la forza sia con lui, sempre!". L'uomo ha affermato: "Sebbene sia famoso per aver interpretato un mostro, per me e per moltissime altre persone, David è stato un vero eroe. La sua morte è stata una vera tragedia per me e milioni di fan in tutto il mondo". Come riporta Comic Book, durante il casting per Star Wars, a Prowse è stata data la possibilità di scegliere chi interpretare tra Darth Vader e Chewbacca. In occasione di un'intervista con NPR tenutasi nel 2013, l'attore ha spiegato la sua scelta: "All'epoca il mio agente mi contattò e mi disse che un gentiluomo di nome George Lucas voleva incontrarmi. Così, ho fatto in modo che l'incontro avvenisse. Mi ha portato in una stanza e mi ha mostrato una serie di disegni e di sketch. Come primo ruolo da interpretare mi ha proposto Chewbacca. Chewbacca?! Chi cazzo è Chewbacca? Dovrei trascorrere tre mesi con indosso un vestito da gorilla? No, grazie. Poi mi ha proposto il ruolo di Darth Vader, il villain del film. Ho subito accettato. George Lucas mi ha chiesto il perché. Beh, è ovvio. In ogni film, gli spettatori ricordano sempre i villain e mai i buoni!".