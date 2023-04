Star Wars: Lego lancia nuovi diorama e nuovi set per il 40°anniversario

Per celebrare i 40 anni dall'uscita del film Star Wars, prende il via a Londra la Star Wars Celebration in cui Leggo ha annunciato due nuovi diorama e due nuovi set .

Per celebrare i 40 anni dall'uscita del film Star Wars, ha preso il via lo scorso fine settimana a Londra la Star Wars Celebration in occasione della quale il Gruppo Lego ha annunciato ufficialmente due nuovi diorama che si ispirano a due iconiche scene di Star Wars: Il ritorno dello Jedi e i nuovi set Lego Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter e LEGO Star Wars Brickheadz Eroi della battaglia di Endor.

LEGO Star Wars - Diorama Sala del trono dell'imperatore, composto da 807 pezzi, è una fedele rappresentazione in mattoncini LEGO della Sala del Trono dell'Imperatore Palpatine e la Morte Nera™ del filmIl Ritorno dello Jedi. Il set si caratterizza di dettagli immediatamente riconoscibili come l'iconica finestra e la sala dell'Imperatore. Il set comprende anche le tre Minifigure LEGO di Luke Skywalker, Darth Vader (entrambi con le loro spade laser) e l'Imperatore Palpatine™, la cui spada laser e i fulmini Sith sono posizionati sul lato inferiore del modello. Le Minifigure possono essere collocate in posizioni diverse sul diorama per replicare differenti scene iconiche.

LEGO Star Wars - Diorama Inseguimento con lo speeder su Endor, composto da 608 pezzi, fa rivivere dei momenti indimenticabili con Luke Skywalker che sfreccia su una speeder bike tra gli alberi. Il set include tre Minifigure LEGO: quella di Luke Skywalker, della Principessa Leia e di uno Scout Trooper. Questo diorama permette di ricreare le due speeder bike e l'iconica foresta, dal verde del terreno alle alte cime degli alberi di Endor. Questi due nuovi diorama sono fedeli rappresentazioni degli storici film di Star Wars. Ciascun set è dotato di una targhetta stampata con una citazione del film: un vero must have per ogni collezionista!

"Il ritorno dello Jedi ha avuto, sin dalla sua uscita ormai 40 anni fa, un enorme successo tra gli appassionati ed è stato un vero piacere, in quanto fan, contribuire alla creazione di questi nuovi diorama che celebrano alcuni dei momenti più iconici del film", ha dichiarato Jens Kronvold Frederiksen, Design Lead di LEGO Star Wars.

"Sia che siate stati al cinema per il Ritorno dello Jedi o che l'abbiate scoperto più tardi, questi due diorama permettono ai costruttori di ricreare ed esporre questo must have della storia del cinema - e rivelarli ai fan, nello stesso momento in cui molti si stanno godendo la Star Wars Celebration, è il modo perfetto per svelarli".

La gamma di prodotti LEGO Star Wars si compone anche di altri diorama: il Diorama Volo sulla trincea della Morte Nera (75329), il Diorama addestramento Jedi su Dagobah (75330) e Diorama Compattatore di rifiuti Morte Nera (75339). LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter e LEGO Star Wars Brickheadz Eroi della battaglia di Endor. Il nuovo set LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter è composto da 1.949 pezzi e si ispira all'iconico T-65 X-wing Starfighter della saga di Star Wars. Il set, altamente dettagliato, include i motori Incom 4L4 fusil thrust e i cannoni laser Taim & Bak KX9.

Il nuovo set LEGO Star Wars X-wing Starfighter, da esporre sia con le ali aperte che chiuse, è l'aggiunta perfetta alla Ultimate Collector Series, insieme ai set AT-AT, Millennium Falcon, Razor Crest e Landspeeder di Luke Skywalker. Inoltre, viene fornito completo delle Minifigure LEGO di Luke Skywalker e di R2-D2™ e di una targhetta con i dettagli tecnici dell'X-wing.