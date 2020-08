Star Wars, Kathleen Kennedy: "Faremo un passo indietro per capire il futuro della saga"

Il futuro di Star Wars è ancora tutto da decidere, come ha raccontato Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, durante una recente intervista in cui ha accennato ai progetti in fase di sviluppo. Il prossimo film ambientato nell'universo creato da George Lucas dovrebbe arrivare nelle sale americane nel mese di dicembre 2023, tuttavia i prrogetti potrebbero cambiare.

Kathleen Kennedy, intervistata da TheWrap, ha spiegato: "Si tratta di un processo in continua evoluzione. Quando sono stata coinvolta personalmente in questo mondo, George Lucas aveva già parlato con le star dei film precedenti - Carrie Fisher, Harrison Ford e Mark Hamill - c'era una saga che i fan amavano e non era mai stata finita. Ha sempre parlato di realizzare nove film ed era pronto a completare il progetto. E quindi ci siamo concentrati fin dall'inizio nel finire quella saga".

La produttrice ha aggiunto: "E ora stiamo facendo un passo indietro. Sono state raccontate delle storie all'interno di questo universo nel corso degli ultimi 40 anni e ora ci siamo resi conti che si tratta di una mitologia che si espande in circa 25.000 anni, quando si inizia realmente a guardare tutte le storie diverse che sono state raccontate, che si tratti dei libri o dei giochi".

Kathleen Kennedy ha sottolineato: "Abbiamo semplicemente bisogno di tempo per fare un passo indietro e assorbire realmente quello che George ha creato e poi pensare alla direzione che potrebbero prendere le cose. Si tratta di ciò che stiamo facendo e ci stiamo divertendo davvero molto nel farlo, incontrando molti filmmaker e talenti diversi. Ci sono così tanti fan lì fuori e tanti registi che sono stati influenzati per così tanto tempo da Star Wars, e si tratta di un'opportunità fantastica per capire chi vuole farne parte. Quindi è questo quello che stiamo facendo".