Star Wars: Kathleen Kennedy conferma che il film di Taika Waititi è ancora in fase di sviluppo

Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha confermato che lo sviluppo del film di Star Wars ideato da Taika Waititi è ancora in fase di sviluppo.

Taika Waititi è al lavoro su un film della saga di Star Wars e Kathleen Kennedy ha ora condiviso un piccolo aggiornamento sul progetto.

Il regista porterà sul grande schermo il suo film Marvel Thor: Love and Thunder a luglio, tuttavia non ha messo da parte il suo impegno nell'universo creato da George Lucas.

Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha rivelato a ScreenRant durante la Star Wars Celebration 2022 che lo sviluppo del progetto di Taika Waititi prosegue.

La produttrice ha dichiarato: "Due giorni fa, prima di arrivare qui, sono stata in realtà impegnata in una conferenza per parlare della storia. Quindi, sarà grandioso".

La sceneggiatura sarà firmata da Waititi e Krysty Wilson-Cairns.

Attualmente la Lucasfilm non ha condiviso alcun dettaglio relativo al film, che potrebbe arrivare nelle sale forse nel 2025.

Taika ha già debuttato nell'universo di star Wars in occasione dell'ottavo episodio di The Mandalorian, di cui è stato il regista, e dando voce al droide cacciatore di taglie IG-11, che ha difeso Din Djarin ed è stato poi riprogrammato prima di uscire di scena in modo memorabile.