Star Wars: George Lucas tornerebbe con il pieno controllo della saga?

Gli attriti fra George Lucas e la Disney sull'evoluzione del franchise di Star Wars sono storia nota. Nel libro The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years, il CEO Disney, Bob Iger, spiega come Lucas_ 'sentisse che non ci fossero abbastanza progressi visivi o tecnici'_ in Il risveglio della Forza di JJ Abrams. Lucas non si è presentato nemmeno alla première di L'Ascesa di Skywalker, il film che ha chiuso la trilogia sequel.

We Got This Covered in queste ore scrive di un possibile ritorno di George Lucasnel franchise di Star Wars, ad una sola condizione: che gli sia dato pieno controllo della saga. Si tratta per il momento soltanto di una suggestione ancora tutte da confermare e verificare. Secondo quest'ipotesi, Lucas vorrebbe tornare ad occuparsi della sua creatura in quanto completamente in disaccordo con il lavoro svolto sin qui da Disney.

Per il momento non ci sono conferme né ulteriori indizi che possano avvalorare questa possibilità ma certamente l'eventualità di rivedere George Lucas pienamente coinvolto in un progetto legato a Star Wars o addirittura alla saga stessa da lui creata negli anni '70, stuzzica la fantasia e i sogni dei fan di quella galassia lontana, lontana.