Star Wars: Galaxy's Edge alle prese con i furti dei visitatori!

Star Wars: Galaxy's Edge, la nuova area tematica dedicata alla saga negli spazi di Disneyland, è alle prese con un problema inaspettato: i visitatori compiono dei furti per poi rivendere gli oggetti da collezione online.

A essere particolarmente ambiti sembrano essere i sottobicchieri dell'Oga's Cantina, ma anche altri oggetti utilizzati nei locali e messi a disposizione gratuitamente per gli ospiti del parco stanno diventando merce preziosa e non autorizzata.

A scomparire dagli spazi di Star Wars: Galaxy's Edge, inaugurati da poco più di un mese, per essere venduti online sono le mappe del parco, i cucchiai-forchetta forniti da Docking Bay 7, i sottobicchieri di Oga's Cantina che sono acquistabili su eBay al costo di 10 dollari e sono caratterizzati dalle scritte in lingua Aurebesh, le card date a chi è in fila al locale e quelle che i visitatori ricevono durante la fila per accedere all'attrazione Millennium Falcon: Smugglers Run, oggetto che arriva a circa 20 dollari. I camerieri e il personale di Oga's Cantina devono inoltre fare i conti con la scomparsa dei menu, souvenir molto ambito e venduto a ben 40 dollari.

La Disney, per ora, non ha commentato ufficialmente quanto sta accadendo, tuttavia i dipendenti stanno prestando particolare attenzione ai clienti per impedire che vengano commessi ulteriori furti, considerando la velocità con cui spariscono dal loro posto di lavoro oggetti indispensabili ed essenziali come, appunto, i menu.

