Star Wars: Galactic Starcruiser, al Walt Disney World Resort ci si potrà allenare con le spade laser (VIDEO)

Imparate a usare le spade laser come dei veri cavalieri Jedi allo Star Wars: Galactic Starcruiser del Walt Disney World Resort: ecco un'anteprima di ciò che vi aspetta!

Se siete dei fan di Star Wars e pianificate di fare un viaggio negli Stati Uniti, allora non potete non fare tappa allo Star Wars: Galactic Starcruiser del Walt Disney World Resort, l'hotel dedicato al celebre franchise, dove a breve sarà possibile anche imparare a padroneggiare le spade laser come dei veri cavalieri Jedi.

Durante la presentazione Destination D23 è stato infatti svelato che nel corso dell'esperienza immersiva che offre il soggiorno di due notti allo Star Wars: Galactic Starcruiser sarà possibile prendere parte a numerose attività, inclusa una sessione di allenamento con le spade laser, come potete vedere anche nel video.

Josh D'Amaro, Presidente di Disney Parks, Experience and Products ci mostra infatti cosa possiamo aspettarci da questa nuova avventura a bordo dell'Halcyon, la nave su cui vi ritroverete e dovrete difendere dal Primo Ordine (e anche qui vi dovrete imparare a cavarvela con sistemi di navigazione e strategie d'attacco e difesa).

Tutto questo e molto altro sarà disponibile per gli ospiti dello Star Wars: Galactic Starcruiser dal 1 marzo 2022, quando verrà inaugurato.