Star Wars: un film scritto da Damon Lindelof avrebbe già una data di uscita

Damon Lindelof sembra sia al lavoro sullo sviluppo di un film di Star Wars e, secondo alcune indiscrezioni online, l'uscita del progetto nelle sale sarebbe stata fissata.

Lucasfilm, tuttavia, non ha ancora annunciato il via libera alla produzione o rivelato dettagli riguardanti il lungometraggio e ogni notizia rimane quindi attualmente a livello di speculazione.

Durante il podcast The Hot Mic, il reporter Jeff Sneider ha dichiarato: "Penso che il film di Star Wars di Damon Lindelof verrà realizzato. Credo, infatti, che abbia già una data di uscita. Penso 'Aspetta, devo tenere a mente quello che posso dire!'. Ritengo uscirà nel dicembre 2025... Lo sto dicendo da quando ho riportato le indiscrezioni nel mese di marzo".

Durante l'estate, secondo il giornalista, è stato avvistato più volte nel quartier generale della Lucasfilm e le sue fonti hanno sostenuto che era alla guida di un team di sceneggiatori: "Justin Britt-Gibson sarà co-autore con Damon e alla regia ci sarà Sharmeen Obaid-Chinoy di Ms. Marvel. Penso sia un gruppo interessante e lo vedremo a Natale 2025".

Disney sembra avesse fissato l'uscita di un film di Star Wars per il 19 dicembre 2025, destinandolo però al progetto sviluppato da Taika Waititi che sembra tuttavia destinato a essere posticipato.

Non resta quindi che attendere per scoprire se Lucasfilm ufficializzerà il progetto curato dal produttore di Lost e Watchmen.