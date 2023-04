Star Wars: i film di Rian Johnson e Taika Waititi sono ancora in fase di sviluppo

Durante la Star Wars Celebration 2023 non è stato svelato il destino dei film che dovrebbero essere diretti da Rian Johnson e Taika Waititi, e Katleen Kennedy ha ora parlato della situazione dei progetti.

I registi sembravano infatti impegnati nello sviluppo di una nuova trilogia e di un lungometraggio della saga, progetti di cui non si hanno da tempo notizie ufficiali dopo i primi annunci.

Kathleen Kennedy, intervistata da Variety, ha ora dichiarato che la trilogia è in una fase di stallo a causa dei tanti impegni del regista.

La presidente della Lucasfilm ha dichiarato: "Io e Rian Johnson parliamo continuamente ed è incredibilmente impegnato. Quindi attualmente non siamo attivamente coinvolti in nessun progetto".

La Kennedy ha sottolineato: "Sta occupandosi di un altro film di Cena con delitto e Dio sa di che altro. Ma vuole realmente tornare nello spazio. Richiede un grande impegno dal punto di vista del tempo, quindi è qualcosa che deve realmente decidere lui".

Johnson ha girato per lo studio Star Wars: Gli ultimi Jedi, in grado di guadagnare ai box office ben 1.3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Star Wars, Rian Johnson e il futuro della saga: prossimamente in una galassia lontana lontana

Kennedy ha inoltre confermato che Taika Waititi è ancora al lavoro sul suo film: "Sta ancora lavorando. Sta scrivendo da solo lo script. Non vuole coinvolgere nessun altro nel processo e non lo biasimo. Ha una voce davvero, davvero unica. Quindi vogliamo proteggerla. Ma un giorno verrà realizzato".