Beau Willimon, creatore di House of Cards, trasformerà il gioco Risk in una serie tv

Il creatore di House of Cards, Beau Willimon, trasformerà Risk, il gioco da tavolo prodotto da Hasbro, in una serie tv.

Beau Willimon, il creatore di House of Cards, ritornerà a lavorare per il piccolo schermo con un progetto ispirato a Risk, il gioco da tavolo della Hasbro.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con eOne, con cui la casa di produzione Westward ha stretto un accordo.

Il gioco di strategia Risk, creato da Albert Lamorisse nel 1957, sarà alla base del progetto che verrà scritto da Beau Willimon, impegnato come sceneggiatore e nella supervisione del progetto.

Risk unisce diplomazia, scontri e conquiste e coinvolge fino a sei giocatori che devono sfidarsi usando una mappa che suddivide il mondo in 42 territori in sei continenti, potendo controllare eserciti le cui azioni sono decise dai dadi.

Michael Lombardo, presidente di Global Television/eOne, ha dichiarato: "In Beau abbiamo trovato una fantastica combinazione di un brillante produttore, unico creatore, e un avido fan di Risk. Non vediamo l'ora di lavorare con lui e il resto del team di Westward per reimmaginare quel marchio e molto di più".

I marchi della Hasbro sono già al centro di numerosi progetti destinati al piccolo e grande schermo come un nuovi adattamenti di Power Rangers, Dungeons and Dragons, Monopoly, Action Man, G.I. Joe e Cluedo.