Star Wars: Dawn of the Jedi, quando inizieranno le riprese del film di James Mangold?

James Mangold realizzerà uno dei prossimi film della saga di Star Wars, Dawn of the Jedi, e online sembra essere stato svelato quando inizieranno le riprese.

James Mangold si occuperà della realizzazione di uno dei nuovi film della saga di Star Wars, attualmente intitolato Dawn of the Jedi. Le nuove indiscrezioni svelano quando dovrebbero iniziare le riprese del progetto, che verrà scritto da Beau Willimon, il creatore di House of Cards.

Quando verrà realizzato Dawn of the Jedi

Secondo le notizie pubblicate online, il film ambientato nell'universo stellare dovrebbe essere il prossimo realizzato da James Mangold, che ha recentemente portato nelle sale A Complete Unknown con star Timothée Chalamet nel ruolo di Bob Dylan. L'inizio del lavoro sul set, tuttavia, potrebbe essere posticipato dalla realizzazione della trilogia su Rey, l'eroina interpretata da Daisy Ridley nella trilogia sequel, che Shawn Levy sta sviluppando.

Le riprese di Star Wars: Dawn of the Jedi dovrebbero però prendere il via nell'autunno 2025.

Attualmente Disney e Lucasfilm non hanno svelato quale dei progetti della saga di Guerre Stellari arriverà nel dicembre 2027, slot che lo studio ha già prenotato per l'arrivo nelle sale di uno dei film.

Film di Star Wars: in che ordine (cronologico) vederli

I prossimi progetti della saga stellare

Dawn of the Jedi è ambientato 25000 anni nel passato e, attualmente, non sono stati svelati ulteriori dettagli del progetto.

Le avventure di Star Wars sono assenti dalle sale dal 2019, anno in cui ha debuttato L'Ascesa di Skywalker. L'attesa dei fan terminerà tuttavia il 22 maggio 2026, giorno in cui sarà distribuito The Mandalorian & Grogu, il film con star Pedro Pascal che proseguirà la storia iniziata nella serie targata Disney+.

Tra i film in fase di sviluppo legati all'universo di Guerre Stellari ci sono anche quelli di Sharmeen Obaid-Chinoy, Dave Filoni, Donald Glover, Taika Waititi e Patty Jenkins.