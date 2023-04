Star Wars Celebration 2023: Jazwares e Asmodee presentano le loro novità

Jazwares e Asmodee hanno presentato le loro novità durante il quarto, e ultimo, giorno della Star Wars Celebration Europe, durante i panel che si sono svolti negli spazi dell'ExCel di Londra.

L'evento di oggi, per la gioia dei fan, ha incluso anche un tour di tutto ciò che Marvel Comics ha in serbo per i fan di Star Wars, grazie al contributo dell'Editor-in-chief C.B. Cebulski che ha coinvolto nel dibattito alcuni dei migliori talenti del fumetto.

Tra le tante novità della quarta giornata della Star Wars Celebration, il team ha annunciato una nuova ed entusiasmante serie di titoli che arriveranno sugli scaffali nel corso dell'anno, tra cui Return of the Jedi's Ewoks, appena pubblicato con l'edizione Star Wars Special di Marvel Comics.

Le celebrazioni sono proseguite nel pomeriggio con un panel promosso da Jazwares dal titolo Star Wars: Galaxy Sized Collecting in A Micro World, che ha parlato di come, oggi più che mai, i fan chiedano nuovi modi di collezionare e connettersi con la vasta saga Star Wars. Durante il panel sono intervenuti Max Lux, Senior Brand Manager, Timothy Bungeroth, Copywriter e Gihoon Song, Design Manager, che hanno mostrato al pubblico la nuova Series V della nota linea di prodotti Star Wars Micro Galaxy Squadron, che amplierà il proprio range di giochi con nuovi, iconici personaggi e accessori ispirati alla saga. Tra le prossime release troviamo: Rogue One: A Star Wars Story U-Wing con Jyn Erso, Cassian Andor e K-2SO; Ahsoka Tano's Jedi Interceptor con Ahsoka e R7-A7; un AT-AT di Endor e una Speeder Bike ispirati a Star Wars: il Ritorno dello Jedi, con Luke Skywalker, Darth Vader, il pilota dell'AT-AT, lo Scout Trooper e tre Stormtrooper.

Il panel di Asmodee, From Screen to Tabletop, ha presentato poi la gamma prossimamente in arrivo Shatterpoint, guidando i fan di tutta la galassia alla scoperta del processo di creazione delle incredibili miniature presenti nel gioco. Il team del panel, guidato da Simone Elliott, Director of Licensing, e Will Shick, Director of Product Development, ha approfondito il percorso creativo dei prodotti, offrendo uno sguardo dietro le quinte sul lavoro concettuale, la filosofia delle regole, le scelte artistiche a altro ancora.