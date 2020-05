Star Wars Celebration 2020: per ora l'evento non è cancellato o posticipato

Un comunicato ufficiale degli organizzatori della Star Wars Celebration 2020 spiega perché per ora l'evento non è stato posticipato o cancellato.

La Star Wars: Celebration 2020 dovrebbe svolgersi dal 27 al 30 agosto ad Anaheim, in California, e ora l'organizzazione ha voluto condividere un comunicato ufficiale in cui parla della situazione dell'evento.

Per ora i responsabili della convention stellare non hanno ancora preso una decisione riguardante un possibile posticipo o una cancellazione.

Il messaggio inviato a chi ha comprato i biglietti dichiara: "Alla Star Wars Celebration la salute e la sicurezza dei nostri fan, dei partecipanti, degli espositori, degli ospiti e dello staff è la nostra prima priorità. Considerando gli sviluppi riguardanti il virus COVID-19, vogliamo condividere alcuni dei passi che la Star Wars Celebration sta compiendo per monitorare in modo attivo e continuo la situazione".

Il comunicato prosegue: "Siamo in contatto con la città di Anaheim, con l'ufficio turismo di Anaheim e con i responsabili dell'Anaheim Convention Center. Siamo impegnati ad assicurare che il nostro programma per l'evento incontri o superi le più recenti linee guide per la sicurezza, comprese quelle locali e statali, senza dimenticare quanto richiesto dall'U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Questa è una situazione davvero drammatica, con un panorama che cambia rapidamente. Nonostante il giorno dell'inaugurazione della Celebration è tra quattro mesi, stiamo attivamente controllando le informazioni aggiornate e seguendo le indicazioni delle autorità federali, statali e locali per quanto riguarda gli eventi che prevedono un gran numero di partecipanti nello stato della California. Nel caso in cui si deciderà per posticipare o cancellare la Star Wars Celebration offriremo a tutti i fan l'opzione di trasferire i propri biglietti alle nuove date dell'evento o ricevere un rimborso totale".

La dichiarazione sottolinea che in futuro verranno compiuti ulteriori annunci e i fan verranno aggiornati, seguendo le indicazioni che verranno date: "Sappiamo quanto significhi la Star Wars Celebration per tutti voi e compieremo ogni sforzo per darvi le anticipazioni riguardanti ogni possibile cambiamento in programma".