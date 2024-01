Star Wars, Benioff e Weiss parlano del loro film cancellato da Lucasfilm: 'Doveva intitolarsi Il Primo Jedi'

David Benioff e Dan Weiss, dopo il successo della serie Game of Thrones, sembravano pronti a mettersi alla prova con un film della saga di Star Wars.

Il loro progetto, tuttavia, è stato cancellato dalla Lucasfilm, ma ora i due filmmaker hanno condiviso qualche dettaglio delle loro idee.

I retroscena

David Benioff, in un'intervista pubblicata da The Hollywood Reporter, ha dichiarato: "Volevamo realizzare The First Jedi (Il primo jedi). In pratica mostrare come è nato l'Ordine dei cavalieri jedi, perché è nato, la prima spada laser...".

Dan Weiss ha aggiunto: "E poi siamo stati davvero infastiditi quando Rian Johnson ha intitolato il suo film Gli ultimi jedi. Ha completamente distrutto l'ovvio titolo per quello a cui stavamo lavorando".

Star Wars, Rian Johnson e il futuro della saga: prossimamente in una galassia lontana lontana

Il progetto è stato poi abbandonato per un motivo preciso: "Lucasfilm non voleva fare una storia sul primo jedi. Avevamo una storia davvero specifica in mente e alla fine hanno deciso che non la volevano realizzare. E lo capiamo totalmente. Si tratta del loro studio e del loro franchise, ma non eravamo i droidi che stavano cercando".

Il tuffo nel passato dei cavalieri jedi, tuttavia, sembra sarà al centro del film della saga ideato da James Mangold, attualmente intitolato Dawn of the Jedi (L'alba degli jedi).