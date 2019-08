Star Wars: gli autori de Il Trono di Spade non scriveranno tutti i loro episodi?

Gli autori del Trono di Spade sono a lavoro per Star Wars, ma forse non per tutti gli episodi della nuova trilogia.

Gli autori del Trono di Spade potrebbero non scrivere a tutta la nuova trilogia di Star Wars, come affermano alcuni rumors di quste settimane.

Secondo The Hollywood Reporter, David Benioff e D.B. Weiss stanno attualmente scrivendo l'adattamento della loro trilogia e sono impegnati a scrivere per intero almeno uno di quei film: "Fonti affermano che il duo sta scrivendo un trattamento per una trilogia di Star Wars ed è impegnato a scrivere almeno uno dei film (l'accordo principale prevedeva che li scrivessero tutti e tre). Non è chiaro se faranno altro oltre a scrivere, visti i numerosi altri impegni che hanno."

Come riportato dal sito, non è certo che i due autori de Il trono di spade parteciperanno alla scrittura di tutta la nuova saga di Star Wars e soprattutto probabilmente non li vedremo alla regia del nuovo progetto.

Forse, il loro coinvolgimento limitato, è dovuto all'accordo quinquennale che hanno da poco siglato con Netflix, che gli potrebbe impedire di partecipare anche come produttori per il nuovo progetto Disney, per impegnarsi maggiormente per la piattaforma di streaming.

Allo stato attuale, la trilogia di David Benioff e D.B. Weiss sarà la fase successiva della recente trilogia, che vedrà come ultimo episodio Star Wars: The Rise of Skywalker entro la fine dell'anno.