Star Wars: Ahmed Best, interprete di Jar Jar Binks, svela un prezioso consiglio di George Lucas

Ahmed Best ha interpretato Jar Jar Binks nei film prequel della saga di Star Wars ed è tornato recentemente nell'universo della saga dopo l'esperienza negativa vissuta.

L'attore, che ha la parte del maestro jedi Kelleran Beq, ha svelato che si è reso conto solo successivamente che George Lucas gli aveva dato un consiglio che si è rivelato giusto.

Il racconto dell'interprete di Jar Jar

L'attore Ahmed Best ha parlato più volte di quanto abbia sofferto per la reazione negativa dei fan di Star Wars alla presenza di Jar Jar Binks nei film. Il regista George Lucas, come rivelato in un'intervista a Inverse, lo aveva infatti provato a rassicurare dandogli un consiglio.

Best ha parlato dell'attuale situazione spiegando: "Penso sia meraviglioso che le generazioni più giovani stiano accogliendo positivamente non solo i prequel, ma in particolare Jar Jar. Questo è qualcosa che George aveva predetto quando c'erano state tutte le reazioni negative".

Ahmed ha aggiunto: "Aveva detto: 'Tra trenta anni, nessuno ne parlerà'. Ed era difficile da capire in quel momento, ma ora che ci siamo, venticinque anni dopo, aveva ragione".

Un'accoglienza complicata

Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma: Jar Jar Binks in una foto

Jar Jar Binks è stato introdotto in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma e il filmmaker aveva introdotto alcuni elementi, proprio come il personaggio affidato a Best, pensando agli spettatori più giovani. I fan della saga, che erano cresciuti con la trilogia originale, avevano però duramente criticato i film e il Gungan che si ritrova coinvolto nelle avventure di Obi-Wan, Qui-Gon Jinn e Anakin durante l'invasione di Naboo.

Gli spettatori più giovani sembrano però aver accolto con affetto Jar Jar e, ora che sono loro a essere adulti, hanno potuto sostenere Ahmed Best e altri interpreti, come Hayden Christensen, che erano stati a lungo attaccati.

La situazione sembra quindi aver affrontato l'evoluzione prevista da Lucas.