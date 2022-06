Star Trek: da oggi su Sky Cinema il canale dedicato alla saga fantascientifica

William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, Nichelle Nichols e George Takei in una foto promozionale della serie Star Trek

Su Sky Cinema atterra l'astronave Enterprise: da oggi a domenica 26 giugno Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma per Star Trek in un canale interamente dedicato alla saga cinematografica dell'universo fantascientifico nato dall'immaginazione di Gene Roddenberry. Dopo il debutto nel 1966 con la serie tv, il mondo di Star Trek si è ampliato nel corso dei decenni anche con 13 film, tutti in programmazione sul canale.

È il 1979, 12 anni dopo il debutto televisivo, quando il cast della serie approda al cinema nel primo Star Trek: Il film diretto da Robert Wise, mantenendo William Shatner nei panni dell'Ammiraglio Kirk e Leonard Nimoy in quelli di Spock, e candidato poi a 3 Oscar. Segue nel 1982 Star Trek II: L'ira di Khan, incentrato sul contrasto fra l'Ammiraglio Kirk e il suo acerrimo nemico Khan Noonien Singh, interpretato da Ricardo Montalbán.

Nel 1984 è la volta di Star Trek III: Alla ricerca di Spock, capitolo che vede Leonard Nimoy non solo come protagonista, ma anche come regista; nel 1986 si passa a Star Trek IV: rotta verso la Terra, altro capitolo diretto da Nimoy che ottiene 4 nomination agli Oscar (fotografia, suono, effetti sonori e colonna sonora originale).

Nel 1989 con Star Trek V: L'ultima frontiera la regia passa da Nimoy a Shatner, che ne firma anche il soggetto; nel 1991 esce Star Trek VI: rotta verso l'ignoto e la saga cinematografica prosegue con l'ultima avventura incentrata su Kirk e i personaggi della serie classica.

La locandina di Star Trek: L'insurrezione

Nei successivi 4 capitoli l'equipaggio storico lascia posto a quello della serie di successo Star Trek: The Next Generation comandato da Jean-Luc Picard, interpretato da Sir Patrick Stewart; nel 1994 infatti Star Trek: Generazioni costituisce il "trait d'union" tra i due differenti cast e li vede entrambi presenti.

Nel 1996 è la volta di Star Trek: Primo Contatto, il primo film diretto e interpretato da Jonathan Frakes, seguito poi nel 1998 dalla sua seconda regia, Star Trek: L'insurrezione.

Dopo una pausa cinematografica di 4 anni, nel 2002 la saga taglia il traguardo del decimo film con Star Trek La Nemesi. Nel 2009 arriva il reboot del film classico, che ottiene l'Oscar per il miglior trucco, Star Trek diretto da J.J. Abrams dove incontriamo un giovane James T. Kirk, interpretato da Chris Pine, mentre Zachary Quinto è Spock. Nel 2013 si passa a Into Darkness - Star Trek, anche questa volta diretto da J.J. Abrams, che, oltre a un altro successo ai botteghini, ottiene la nomination agli Oscar per gli effetti visivi e vede nel cast anche Benedict Cumberbatch. Infine, nel 2016, Chris Pine e Zachary Quinto tornano sull'Enterprise nel terzo capitolo del reboot Star Trek Beyond, questa volta diretti da Justin Lin, già noto per le regie di alcuni capitoli della saga Fast & Furious.

I titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.