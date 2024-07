La superstar di Bollywood Shah Rukh Khan riceverà il Pardo alla Carriera a Locarno 2024

L'imperatore di Bollywood Shah Rukh Khan approderà a Locarno 2024 per ritirare il Pardo alla Carriera. La cerimonai di premiazione si terrà sabato 10 agosto in Piazza Grande, e nel corso del Festival sarà proiettato uno dei titoli decisivi della sua carrier, Devdas (2002) di Sanjay Leela Bhansali. Domenica 11 agosto Khan prenderà inoltre parte a una conversazione aperta al pubblico al Forum @Spazio Cinema.

I film di Shah Rukh Khan sono apprezzati internazionalmente e lo hanno reso una figura estremamente popolare in tutto il mondo, portandolo a rappresentare il suo paese e a presentare molti dei suoi film in numerosi festival prestigiosi.

Lanciato dal thriller romantico Baazigar (1993), in cui impersona un antieroe omicida, ma empatico alla ricerca di vendetta, Khan diventa di lì a poco una vera e propria superstar grazie all'intramontabile dramma romantico Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) e a Succede qualcosa (1998), una storia d'amore che attraversa diverse linee temporali. Un salto vertiginoso, che non gli ha però mai impedito di impersonare personaggi particolari e in anticipo sui tempi, come Rahul in Darr (1993), il thriller psicologico e romantico diretto da Yash Chopra, o il giornalista che si innamora di una terrorista nell'epico Dil Se(1998) di Mani Ratnam.

Da Bollywood alla conquista del mondo

I successivi vent'anni della sua carriera sono segnati da collaborazioni di alto profilo con alcuni tra i più grandi registi e divi indiani, che lo portano a un enorme successo internazionale. Il governo francese gli conferisce l'Ordine delle arti e delle lettere nel 2007, quindi la Legion d'onore nel 2014. Di recente, Shah Rukh Khan ha preso parte a tre film usciti nel 2023, Pathaan, Jawan e Dunki, che hanno riscontrato un successo commerciale vastissimo e un enorme apprezzamento da parte del pubblico internazionale. Jawan, prodotto da Red Chillies Entertainment, la casa di produzione dello stesso Shah Rukh Khan, ha fatto la storia diventando il film in lingua hindi con il più alto incasso di sempre, riconfermando lo status dell'attore come una delle star indiane più amate della sua generazione.

Giona A. Nazzaro, Direttore artistico del Locarno Film Festival, ha dichiarato: "Ospitare a Locarno una leggenda vivente come Shah Rukh Khan è un sogno che si avvera. La ricchezza e la portata del suo contributo al cinema indiano non hanno precedenti. Khan è un re che non ha mai perso il contatto con il pubblico da cui è stato incoronato. Audace e coraggioso, ha sempre saputo misurarsi con nuove sfide, senza però mai tradire quello che i fan da tutto il mondo si aspettavano da lui. Shah Rukh Khan è un vero eroe popolare, sofisticato ma con i piedi per terra: un mito dei nostri tempi."

Il programma dell'omaggio

Shah Rukh Khan sarà premiato in Piazza Grande la sera di sabato 10 agosto. Nel corso della 77esima edizione del Locarno Film Festival verrà proiettato uno tra i suoi film più importanti:

Devdas di Sanjay Leela Bhansali - India - 2002

Domenica 11 agosto alle 13:30 il pubblico avrà la possibilità di incontrare l'attore durante una conversazione che si terrà al Forum @Spazio Cinema.

La 77esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 7 al 17 agosto 2024.