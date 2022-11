Stand Up Comedy: stasera 3 novembre tra i protagonisti ci sono Saverio Raimondo e Francesco De Carlo

Stasera 3 novembre dalle 23:00 torna Stand Up Comedy su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). Un nuovo doppio esilarante appuntamento con la fucina di comici più divertente d'Italia pronta a farvi sbellicare con le esibizioni inedite di quattro comici d'eccezione: Saverio Raimondo e Filippo Giardina seguiti da Francesco De Carlo e Laura Formenti.

Il primo comico ad animare il palco di Stand Up Comedy nella seconda serata di Comedy Central è Saverio Raimondo. Host di CCN - Comedy Central News dal 2015 al 2019, Saverio inizia a lavorare nel mondo della televisione intorno ai primi anni 2000 proponendo le prime sperimentazioni in tv su un remoto canale satellitare, da quel momento è iniziata la sua ascesa alla conquista della TV in chiaro. A seguire è il turno di Filippo Giardina. Nel 2009 fonda a Roma il collettivo Satiriasi Stand Up e diventa una delle figure di riferimento della Stand Up Comedy in Italia. Da allora continua il suo esilarante tour calcando i palchi di tutte le regioni d'Italia, producendo in tutto 9 spettacoli con monologhi satirici sempre nuovi e irriverenti.

Il secondo impedibile appuntamento di Stand Up Comedy inizia con Francesco De Carlo. Dopo essersi laureato in scienze politiche, lavora per quattro anni al Parlamento europeo e a Radio Globo, e proprio come speaker radiofonico, emergono le sue doti comiche irresistibili. Il suo talento come stand up comedian, però, si afferma sugli schermi di Comedy Central durante CCN - Comedy Central New. A seguire, è il turno di Laura Formenti che con un'esplosione di talento, ironia e femminilità è pronta a conquistare il palco di Stand Up Comedy con la sua comicità diretta, intelligente e fuori dagli schemi è pronta a far impazzire il pubblico.

Il prossimo imperdibile appuntamento con Stand Up Comedy, in onda giovedì 10 novembre dalle 23:00 su Comedy Central vedrà di nuovo sul palco Daniele Tin e Davide Mafrica a seguire Sofia Gottardi e Nathan Kiboba.

Stand Up Comedy continua anche sul canale YouTube di Comedy Central con la seconda stagione di Stand Up Comedy Rehab. Quando un comico ha un attacco di 'politicamente corretto' e non vuole più salire sul palco, c'è solo un modo per convincerlo ad uscire dal camerino: la terapia psicanalitica. Con l'aiuto dello psicanalista Massimo Recanati (Renato Minutolo) 8 stand up comedian tireranno fuori tutte le problematiche consce e inconsce legate al loro blocco e guariranno dalla patologia più fraintesa dei nostri tempi: il politically correct. Con: Laura Formenti, Sofia Gottardi, Pietro Sparacino, Nathan Kiboba, Carmine Del Grosso, Stefano Gorno, Francesco Mileto e Velia Lalli.