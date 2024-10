Staffelli: "Fedez mi ha mandato due vocali, è arrabbiatissimo". Cosa è successo dopo la consegna del tapiro?

Sembra di essere finiti dentro la puntata di un vecchio teleromanzo dove ogni giorno c'è un colpo di scena. Un parallelismo più che calzante quando si parla della vita di Fedez. Il rapper, nel corso delle ultime settimane, è al centro dell'attenzione mediatica per tanti e diversi motivi. Prima c'è stato il caso di Chiara Ferragni, poi la separazione e ora il dissing con Tony Effe, e per ultimo lo scontro con Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Proprio la consegna del tapiro d'oro ha scatenato nel rapper una reazione del tutto fuori luogo, tanto che ha finito per minacciare legalmente il giornalista del tg satirico di Canale 5. Tutto fa riferimento alla puntata che è andata in onda il primo ottobre sulla rete di Mediaset, ma a qualche giorno dalla consegna: come si è evoluta la questione?

Valerio Staffelli e il "dissing" con Fedez

Ci sono molte ombre sulla vicenda che vede indagate le due guardie del corpo del rapper. Troppe ombre e poche luci su un fatto di cronaca intricato e quasi impossibile da sbrogliare. Con la consegna del tapiro, l'inviato di Striscia ha pensato di poter scoprire qualche dettaglio in più sulla questione e invece Fedez ha minacciato di querelare Staffelli. Con un video che è stato pubblicato sui social, è proprio il giornalista che aggiorna gli spettatori su quanto accaduto in tv.

"Fedez non si è fatto vivo. L'ho cercato io oggi. Mi ha mandato due vocali nei quali era molto adirato per il servizio di ieri. Ha anche detto che mi porterà in tribunale", ha raccontato Staffelli su Instagram. "Si è molto arrabbiato, perché gli ho chiesto dei suoi guardaspalle arrestati, coinvolti anche nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca". Tutte domande lecite che, per ora, non trovano risposta. Staffelli promette che non si fermerà qui e che, nonostante le minacce, cercherà un altro confronto con Fedez. In attesa del nuovo episodio della soap-opera, il tg di Canale 5 ha iniziato un vero e proprio dissing - ma più garbato - con il rapper.