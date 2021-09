Squadra Emergenza, Tim Donnelly, morto l'attore del telefilm anni '70

Tim Donnelly è morto all'età di 77 anni, l'attore era principalmente noto per aver recitato in Squadra Emergenza, serie televisiva prodotta dal 1972 al 1977.

Tim Donnelly, principalmente conosciuto per aver interpretato il pompiere Chet Kelly in Squadra Emergenza, una serie televisiva statunitense dal taglio semi-documentaristico degli anni '70, è morto all'età di 77 anni.

Dal 1972 fino alla fine dello show nel 1977, Tim ha recitato negli episodi della serie nei panni di Chet, un pompiere burlone che lavorava presso i vigili del fuoco della contea di Los Angeles. Nato nella 'città degli angeli' nel settembre 1944, l'attore ha anche recitato in film horror degli anni '70 come The Clonus Horror e Lo squartatore di Los Angeles.

Suo fratello maggiore, Dennis Donnelly, ha confermato che Tim è morto lo scorso venerdì nella sua casa di Santa Fe, nel New Mexico. Sembra che la sua morte sia stata causata da complicazioni a seguito di un intervento chirurgico, almeno secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter.

Il Los Angeles County Fire Museum ha reso omaggio a Donnelly in una dichiarazione condivisa su Twitter: "Noi del Fire Museum abbiamo il cuore spezzato e siamo sicuri che anche voi vi sentite così in questo momento". Un fan dell'attore ha scritto: "Ho appena visto che Tim è morto. Da adolescente guardavo la serie, in replica, nelle prime ore del mattino, anni prima che decidessi di diventare un paramedico. RIP."