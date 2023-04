Spy/Master, il trailer della nuova serie HBO Max con Alec Secăreanu

HBO Max ha diffuso il trailer ufficiale di Spy/Master con protagonista Alec Secăreanu noto per il suo ruolo in La terra di Dio - God's Own Country e per aver indossato i panni del villain Darius Knezevic nel successo della BBC Happy Valley.

Il thriller sulla Guerra Fredda, nominato per il primo Berlinale TV Series Award, racconta una settimana della vita di Victor Godeanu consigliere e braccio destro del dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu. Ma Victor, come riporta il sito Deadline, è anche un agente segreto del KGB costretto a fuggire dalla Romania e da Ceaușescu prima che la sua copertura salti.

Con una sola possibilità davanti a se per poter sopravvivere, cercherà di sfruttare un viaggio diplomatico in Germania per raggiungere gli Stati Uniti.

Creato da Adina Sădeanu e Kirsten Peters e diviso in sei parti, Spy/Master ha vinto il concorso nazionale di sceneggiatura della HBO in Romania. Nel cast accanto ad Alec Secăreanu anche Svenja Jung e Parker Sawyers.

Alla regia Christopher Smith con la fotografia di Ben Wheeler BSC e Ádám Fillenz HCA. Antony Root e Johnathan Young sono i produttori esecutivi di HBO Max con Ioanina Pavel come produttrice creativa. Anke Greifeneder è produttore esecutivo per la serie TV della Warner. Viktória Petrányi e Judit Sós sono produttori per Proton Cinema e Tudor Reu è il produttore per Mobra Films.