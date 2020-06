Lo spot neozelandese sulla pornografia: ecco come parlarne ai figli

Il governo neozelandese ha avviato una campagna destinata al mondo del web, denominata "Keep It Real", al fine di affrontare al meglio tematiche attualmente cruciali per i ragazzi come il bullismo online e la pornografia. Uno spot riguardante il mondo della pornografia e il ruolo che gioca nella vita degli adolescenti che è stato pubblicato anche da Repubblica.

Grazie a un sito internet dedicato esclusivamente alla campagna i genitori possono avere supporto e consigli su come affrontare queste importanti problematiche senza creare troppo distacco tra loro e i propri figli.

Sono stati lanciati svariati spot tra cui uno dedicato ai contenuti pornografici che oggigiorno sono facilmente reperibili e sempre a disposizione degli adolescenti: due attori di film porno, nudi, si presentano a casa di un ragazzino svelando alla madre che il figlio guarda i loro video, vietati a minori, su un sito online.

Inutile dire che la reazione della madre e soprattutto del bambino, Matt, è a dir poco esilarante. Nonostante la natura scherzosa del video, la campagna è di cruciale importanza visto che sempre più ragazzi ormai hanno l'illusione di poter imparare nozioni sul sesso, applicabili alla vita reale, attraverso i contenuti pornografici a cui sono quotidianamente esposti sul web.