Spongebob e Halloween: ecco la programmazione speciale di Nickelodeon!

Su Nickelodeon si festeggia Halloween con una programmazione speciale a tema cartoni animati: arriva Spongebob con episodi inediti e molto altro. Tra un dolcetto e uno scherzetto, la notte di Halloween dei canali NickJr (Sky 603) e Nickelodeon (Sky 605) è tutta da guardare tra streghe divertenti, pasticci e maratone speciali a tutta zucca. E mentre i bambini sono in compagnia di Spongebob, i grandi possono già pensare ai film horror oggi e stasera in TV per Halloween 2019)

Su Nickelodeon (Sky 605) alle ore 20.20 parte la maratona di Halloween di SpongeBob intitolata "Pantaloni spaventosi" che inizierà con l'episodio inedito "Il fantasma di Plankton"! Grazie a un macchinario di sua invenzione, Plankton diventa un fantasma per poter passare attraverso i muri del ristorante Krusty Krab e rubare la leggendaria formula segreta dei krabby patty, ma ... non riesce ad afferrare la bottiglia in cui è contenuta la ricetta. Il vero fantasma Olandese Volante cercherà di insegnargli tutti i trucchi dei fantasmi per raggiungere il suo scopo, ma alla fine il nostro Plankton dovrà, gettare la spugna. Ma durante la giornata non mancheranno tutti gli episodi più spaventosi e divertenti delle serie cult di Nickelodeon come "Henry Danger", "A casa dei Loud", "I Thunderman" e "Game Shakers"!

La locandina di SpongeBob SquarePants

Su NickJr, canale Sky 603, giovedì 31 ottobre si inizia a "tremare" dalla mattina, infatti dalle ore 7 della mattina fino alla sera andranno in onda gli episodi tematici delle migliori serie del canale: 44 Gatti, i coraggiosi cuccioli della Paw Patrol, gli scoiattolini più simpatici del mondo Alvin e i suoi fratellini. Nell'episodio "Paura del Buio" della serie "44 Gatti" i Buffycats organizzano la festa di Halloween per i gatti del vicinato ma, da quando Pilou sente parlare di un mostro che vive nel buio, inizia a nutrire una grandissima paura del buio! Per la serie "Paw Patrol" andrà in onda "I Cuccioli salvano Halloween": tutto è pronto ad Adventure Bay per la festa di Halloween. Ma un misterioso personaggio travestito da ragno si sta appropriando di tutti i dolcetti raccolti!