Split stasera su 20 Mediaset il film di M. Night Shyamalan con James McAvoy

Stasera su 20 Mediaset alle ore 21:00 va in onda Split, il film diretto dal regista M. Night Shyamalan in cui James McAvoy interpreta il camaleontico personaggio ispirato alla figura realmente esistita di Billy Milligan.

Split: James McAvoy in un'immagine tratta dal film

Kevin, un uomo con almeno 23 diverse personalità, viene spinto a rapire tre adolescenti. Mentre le ragazze sono tenute prigioniere segregate in uno scantinato, la ventiquattresima personalità chiamata la Bestia, quella a cui tutte le altre sono sottomesse, inizia a manifestarsi.

M. Night Shyamalan ha diretto il film uscito in Italia nel 2017. Split è interpretato da James McAvoy affiancato tra gli altri da Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula, Haley Lu Richardson e Brad William Henke. Il personaggio principale è ispirato a Billy Milligan accusato del triplice omicidio di tre studentesse ed assolto per infermità mentale. Con questa sentenza i giudici americani riconobbero per la prima volta che il disturbo dissociativo dell'identità non deve essere considerata una nevrosi ma una patologia. Recentemente è stata lanciata una petizione per chiedere a Netflix di rimuovere il film per il modo in cui rappresenta le persone affette da disturbo dissociativo dell'identità.

Sembra che il ruolo di Billy Milligan fosse stato offerto in prima battuta a Joaquin Phoenix, che aveva già lavorato due volte con il regista (Signs e The Village), ma l'attore e la produzione non trovarono un accordo. Split è il seguito ideale di Unbreakable - Il predestinato. Alcuni mesi dopo l'uscita di Split, Night Shyamalan terminò le riprese di Glass, sequel dei due film con cui ha concluso una una trilogia durata quasi vent'anni.