Spiderhead: ecco perché Miles Teller è tornato a lavorare con il regista di Top Gun: Maverick

I fan hanno appena visto Miles Teller spiccare il volo in Top Gun: Maverick il mese scorso ma, il 17 giugno, lo vedranno interpretare un altro ruolo in un tipo di film molto diverso. Si tratta di Spiderhead, un thriller di fantascienza, e durante un'intervista recente la star ha spiegato che cosa lo ha spinto a lavorare di nuovo con Joseph Kosinski.

Spiderhead: Chris Hemsworth, Miles Teller, Daniel Reader, Mark Paguio in una scena del film

Sebbene il film sia ben lontano dall'acclamato sequel interpretato da Tom Cruise, la produzione ha riunito Teller con il regista di Maverick e, intervistato da CinemaBlend, Miles ha parlato di quante pagine della sceneggiatura ha letto prima di accettare di recitare nella pellicola.

L'attore ha esordito dicendo: "Probabilmente non ho letto che una manciata di parole prima di dire di si, ma solo perché mi era stato inviato da Joe. Prima di questo film, ne avevamo girati altri due e ho vissuto un'esperienza davvero fantastica con lui. Voglio dire, non sto dicendo che potrebbe offrirmi qualunque cosa e accetterei, ma in un sacco di casi direi: 'Sì'".

Top Gun: Maverick, Miles Teller in una scena

"Questo progetto mi è piaciuto fin da subito. Penso che Joe sia in grado di entrare in mondi di questo genere, di crearli ed esplorarli visivamente mantenendo al tempo stesso una ricca e approfondita caratterizzazione dei personaggi. Ero eccitato, non avevo mai fatto nulla in questo genere prima. Fortunatamente per me, anche la sceneggiatura era molto buona", ha concluso Miles Teller.