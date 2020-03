Spider-Man: il fumetto con la villain Corona e la minaccia causata da un virus va a ruba online

Tra le pagine dei fumetti di Spider-Man c'è anche una villain chiamata Corona che diffonde un virus mortale nella città di New York, coincidenza non passata inosservata tra i fan del mondo Marvel in queste difficili giornate all'insegna della pandemia che sta obbligando la popolazione mondiale all'isolamento.

In un numero di The Spectacular Spider-Man, come riporta il sito ComicBook, entra in scena la villain che terrorizza la Grande Mela con una malattia che si diffonde per le strade. Il Daily Bugle chiama il pericolo "Soho Fever (La febbre di Soho)" e il nome della nemica di Spider-Man è Corona.

Peter Parker inizia ad indagare sulla situazione e scopre che il fratello di Corona ha creato accidentalmente il virus che sta causando così tanti problemi in città e ha trovato una cura, ma la sta mantenendo segreta sperando di ottenere un profitto economico nel momento in cui inizierà a vendere la sostanza. Quando Spider-Man entra in possesso dell'antidoto si scontra con Corona che vuole usarlo per guarire se stessa dai problemi causati dai piani malvagi del fratello, mentre l'eroe Marvel vuole sfruttare la sostanza per curare i cittadini di New York, tra cui Mary Jane.

Il numero del fumetto in cui si racconta questa storia così attuale è diventato incredibilmente popolare e ricercato e su eBay c'è persino chi vuole sfruttare la situazione e venderlo a 75 dollari, cifra letteralmente lievitata rispetto ad alcuni giorni fa in cui era acquistabile a 1.95 dollari.