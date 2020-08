Spider-Man: una fan art riunisce Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland

Una nuova fan art condivisa sui social, immagina un film nel quale vengono riuniti i tre attori che hanno interpretato Spider-Man al cinema, ovvero Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

Amanti del cinema e soprattutto appassionati di cinecomic continuano da tempo a confrontarsi sul personaggio di Spider-Man e quindi sugli attori che dall'inizio degli anni duemila ad oggi lo hanno interpretato sul grande schermo. Ci si chiede ad esempio quale sia l'età adatta per rimanere più fedeli alla natura di Peter Parker, stesso discorso per il personaggio di zia May, la cui età anagrafica è cambiata tra una saga cinematografica e l'altra (le tre attrici che l'hanno interpretata si portano venti anni di differenza l'una dall'altra).

In ogni caso, stando a quanto emerso negli ultimi tempi, sembra che quello di Tobey Maguire (Spider-Man del 2002, diretto da Sam Raimi) rimanga l'Uomo Ragno più amato di sempre, seguito da Tom Holland (Spider-Man: Homecoming del 2017, diretto da Jon Watts) e da Andrew Garfield (The Amazing Spider-Mandel 2012, diretto da Marc Webb) che, a quanto pare, non ha conquistato del tutto pubblico e critica, complice anche il crescente dominio del MCU che ha preso piede proprio mentre al cinema uscivano i due film che lo vedevano protagonista.

Le locandine condivise in queste ore su Instagram dall'account Artoftimetravel, vogliono però superare queste differenze ed omaggiare in egual modo i tre interpreti di Spider-Man. Nella prima fan-art li vediamo a volto scoperto, mentre la seconda ce li mostra calati completamente nei panni del supereroe Marvel con la riproduzione dei rispettivi costumi che rimane fedele ai differenti dettagli che hanno caratterizzato le tre saghe.

Ricordiamo che il terzo film di Spider-Man con Tom Holland protagonista arriverà nei cinema nella seconda metà del prossimo anno. L'uscita, inizialmente prevista per novembre 2021, è slittata di un mese e arriverà quindi nelle sale a dicembre.