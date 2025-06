Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal avrà un ruolo centrale accanto a Tom Holland nel nuovo film Marvel

Dopo alcune settimane di speculazioni, arriva una conferma importante: Jon Bernthal sarà nel cast di Spider-Man: Brand New Day, il quarto film della saga con Tom Holland, e riprenderà il ruolo di Frank Castle alias The Punisher, già interpretato in Daredevil: Born Again.

L'indiscrezione è stata inizialmente lanciata dallo scooper MTTSH, secondo cui Bernthal avrà un "ruolo importante" nel film. A rafforzare la notizia è arrivata anche una conferma da The Hollywood Reporter, che ha riportato la sua presenza nel progetto, insieme ai ritorni di Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned), anche se la portata dei loro ruoli non è ancora chiara.

Un trio esplosivo: Spider-Man, Punisher e Hulk?

Una delle voci più discusse riguarda un possibile team-up tra Spider-Man, Punisher e Hulk. Secondo quanto riportato da The Hot Mic, Spidey e Castle dovrebbero unire le forze per affrontare Bruce Banner, con Mark Ruffalo pronto a riprendere il ruolo del Golia Verde. L'apparizione di Hulk sarebbe tutt'altro che un semplice cameo, e anzi rappresenterebbe un elemento centrale del film.

The Punisher: Jon Bernthal è Frank Castle

Jeff Sneider, co-conduttore del podcast, ha aggiunto che il coinvolgimento di Hulk "ha senso", mentre rimane più cauto sulla presenza del Punitore. Tuttavia, nei fumetti, l'interazione tra questi personaggi è già avvenuta più volte, specialmente durante storyline urbane e distruttive come World War Hulk, suggerendo una possibile ispirazione per il film.

Se il progetto seguirà davvero quel filone narrativo, è plausibile che Banner perda il controllo scatenando distruzione su larga scala. In quel contesto, un'alleanza tra Peter Parker e Frank Castle, due eroi diametralmente opposti, potrebbe offrire dinamiche interessanti.

Cast in espansione e ritorni dal passato

Oltre ai protagonisti già noti, nel cast troveremo anche Sadie Sink (probabilmente nei panni di una versione alternativa di Gwen Stacy) e Liza Colón-Zayas. Si vocifera inoltre il coinvolgimento di Steven Yeun in un ruolo ancora segreto, mentre Michael Mando potrebbe tornare come Mac Gargan, alias lo Scorpione.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Tra i villain segnalati figurano anche Tombstone, Boomerang e lo stesso Scorpione, il che lascia intuire una trama ricca di antagonisti e di tensione urbana.

Brand New Day prende il nome da un noto arco narrativo dei fumetti Marvel, in cui Peter Parker tenta di ricostruire la propria vita dopo le conseguenze di One More Day e Civil War. A differenza dei titoli precedenti - Homecoming, Far From Home e No Way Home - questo segna un netto cambiamento di tono, più maturo e riflessivo.

Il film è attualmente previsto per il 31 luglio 2026, dopo un lieve slittamento rispetto alla data iniziale del 24 luglio.