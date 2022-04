Spider-Man 4: Sam Raimi parla per la prima volta di un possibile sequel con Tobey Maguire

Sam Raimi ha accettato di rilasciare un'intervista per Fandango, al fine di promuovere Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e durante la conversazione il regista si è aperto per la prima volta a proposito di Tobey Maguire e di un'eventuale Spider-Man 4, cosa che finora sembrava totalmente impossibile.

"Dopo aver girato Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ho capito che alla fine tutto è possibile, davvero, tutto è possibile nell'universo Marvel, qualsiasi team-up. Amo Tobey. Amo Kirsten Dunst. Penso che tutto sia possibile anche se al momento non ho una storia o un programma preciso", ha spiegato Raimi.

"Non so se la Marvel sarebbe interessata in questo momento. Non so quali siano i loro pensieri al riguardo, devo ammettere che non ho mai esplorato questa possibilità. Ma sarebbe bellissimo", ha concluso Sam Raimi. "Anche se non fosse un film di Spider-Man, mi piacerebbe lavorare di nuovo con Tobey, in un ruolo diverso."

Queste dichiarazioni arrivano dopo che Grant Curtis, il produttore dei tre film della trilogia originale di Spider-Man con Tobey Maguire, ha recentemente dichiarato: "C'erano molte altre storie all'interno di quell'universo che non sono mai state raccontate. Spero che un giorno ci sia la possibilità di farlo".