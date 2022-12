Spider-Man 4: la data di uscita è stata spostata. Ecco quando dovremmo vederlo

Dopo il gigantesco successo nei cinema di Spider-Man: No Way Home, i fan dell'Uomo Ragno sono in fervente attesa del suo seguito. Previsto nei cinema per luglio 2024, ma sembra proprio che dovremmo attendere un altro po' per poter vedere Spider-Man 4.

Ad accennare a questa possibilità è stato uno scooper Marvel molto affidabile, Alex Perez di The Cosmic Circus, suggerendo che l'uscita di Thunderbolts, in quello stesso periodo, farà slittare la pubblicazione di Spider-Man 4 verso l'inverno 2024/2025.

Qualche settimana fa si è accennato, senza alcuna conferma ufficiale, anche al fatto che Tom Holland avrebbe firmato per interpretare il ruolo in una nuova trilogia, comparendo anche nei nuovi film degli Avengers.

Spider-Man 4, la pre-produzione è in fase avanzata: tutti i dettagli

In ogni caso c'è comunque da aspettare prima di vedere nuovamente Spidey sul grande schermo, complici sia gli altri progetti cui stanno lavorando in Sony (i sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse ad esempio) che, probabilmente, la situazione personale del regista Jon Watts e i suoi impegni attuali.

Non ci resta che attendere nuovi dettagli su Spider-Man 4, nella speranza che vengano rilasciate notizie ufficiali sul suo sviluppo il prima possibile.