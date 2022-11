Spider-Man 4, la pre-produzione è in fase avanzata: tutti i dettagli

Dopo quasi un anno dall'uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home, arriva un aggiornamento positivo sulla fase di pre-produzione di Spider-Man 4.

Alex Perez di The Cosmic Circus ha appena diffuso un importante aggiornamento relativo alla fase di pre-produzione di Spider-Man 4. L'ultimo capitolo del franchise, Spider-Man: No Way Home, è indubbiamente uno dei migliori film dei Marvel Studios e i fan sono ansiosi di scoprire come continuerà la storia dell'Uomo Ragno.

Tom Holland ha recentemente firmato un nuovo accordo per tornare a interpretare il ruolo di Peter Parker e, nel corso delle ultime settimane, sono anche emersi dei nuovi dettagli sulla storia della prossima trilogia. Secondo quanto riferito da Perez, la pre-produzione del film si starebbe intensificando: gli sceneggiatori avrebbero iniziato a lavorare sul copione e sarebbe anche in corso la creazione di concept art.

Sebbene per adesso sia soltanto un rumor, come potete vedere nel Tweet qui sotto, è chiaro che i cineasti hanno iniziato a lavorare al prossimo sequel del franchise anche se, e questo rimane uno dei più grandi punti interrogativi, nessuno sa se Jon Watts tornerà alla regia del nuovo film.

Per quanto concerne la Sony invece, i fan si aspettavano che qualsiasi tipo di annuncio relativo a Spider-Man 4 sarebbe stato diffuso durante il Comic Con Experience del mese prossimo in Brasile, ma ieri sera la multinazionale giapponese ha confermato che non sarà presente all'evento.