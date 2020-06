Spiando Marina: il film erotico con Debora Caprioglio stasera su Cielo

Va in onda stasera su Cielo in prima serata alle 21:20 il thriller erotico Spiando Marina, diretto nel 1992 da Sergio Martino, con protagonisti Debora Caprioglio e Steve Bond.

Serata ad alto tasso di sensualità stasera su Cielo dove, alle 21:20, arriva Spiando Marina, thriller erotico diretto da Sergio Martino nel 1992, con protagonista Debora Caprioglio, consacrata come una delle nuove icone sexy del cinema italiano appena un anno prima da Tinto Brass, che l'aveva diretta in Paprika.

L'ex poliziotto della squadra narcotici di Miami, Mark Derrick, che è un ottimo tiratore, giunge a Buenos Aires sotto il falso nome di Martinez, ingaggiato per essere il killer di un uomo che non conosce, ma del quale gli viene detto che è il figlio del capo della "cupola mafiosa", che gli ha massacrato la moglie e il bambino. Infatti nel recente passato di Mark c'è una tragedia, che lo ossessiona. Egli infatti si è lasciato corrompere per molto denaro da trafficanti di droga, e quando, scoperto e processato, è stato condannato a dieci anni di prigione, ha rivelato i nomi dei trafficanti in cambio della libertà.

La locandina di Spiando Marina

Però i mafiosi si sono vendicati uccidendogli moglie e figlio nell'esplosione dell'auto. A Buenos Aires Mark trova pronto un elegante appartamento, fornito di armi, di abiti e di un telefax per mezzo del quale riceverà gli ordini. Subito, però, dall'appartamento adiacente gli giungono i gemiti di una donna, durante quelli che sono chiaramente rapporti erotici BDSM. Incuriosito, comincia a spiare dal balcone nella stanza vicina, dove vede un'appariscente ragazza, Marina (Debora Caprioglio) che più tardi bussa proprio alla sua porta per riprendere un innocuo serpente con cui gioca. Così i due fanno conoscenza: Mark perde la testa per lei ma scopre che si tratta della donna del boss...