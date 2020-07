Speed: il film con Keanu Reeves e Sandra Bullock stasera su Rete 4

Keanu Reeves sbarca stasera su Rete 4, alle 21:25, con Speed, action-thriller diretto nel 1994 dall'olandese Jan de Bont, con protagonisti assoluti la star di Matrix, Sandra Bullock e Dennis Hopper.

Los Angeles: un criminale innesca una bomba su un ascensore facendone saltare i cavi e mettendo a rischio la vita di tutte le persone al suo interno. Gli agenti di polizia Jack Traven (Keanu Reeves) e il suo amico Harry Temple (Jeff Daniels) devono risolvere la difficile situazione cercando di portare in salvo tutti i civili coinvolti... Jack scopre solo un paio di giorni dopo che l'attentatore è ancora in vita: ha piazzato una bomba su un autobus che si innescherà non appena verranno raggiunte le 50 miglia orarie. Ferito il conducente, al posto di guida si siede Annie (Sandra Bullock), completamente inesperta, che dovrà però collaborare con Jack per salvare la propria vita e quella di tutti i passeggeri.

Sandra Bullock in Speed

I due premi Oscar vinti da Speed nel 1995 avevano convinto i produttori a realizzare un secondo capitolo, Speed 2 - Senza limiti, rivelatosi però un colossale flop tanto da vincere nella cerimonia dei Razzie Awards il premio come peggior sequel della stagione cinematografica.