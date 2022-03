Speaking Dante, clip in esclusiva del documentario del backstage disponibile su ITsART

Speaking Dante, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, racconta il backstage della live performance Speaking Dante. Il documentario sarà disponibile su ITsART in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante istituita per il 25 marzo.

Nella clip che potete vedere sopra, in lingua originale e con sottotitoli in inglese, il poeta Jan Noble parla con entusiasmo della sua partecipazione al progetto "per me La Divina Commedia rappresenta una cattedrale della poesia", afferma. Interagire con un gruppo di lavoro è stata la sfida che Noble ha affrontato "come poeta sono abituato a lavorare da solo", dice nel video.

In occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante istituita il 25 marzo, ITsART, la piattaforma streaming con il meglio dell'arte e della cultura italiana, propone in esclusiva un documentario che racconta il backstage della live performance Speaking Dante, in una maratona di lettura di 24 ore della Divina Commedia per raccogliere fondi destinati alla Comunità di Sant'Egidio. Speaking Dante è un'opera nata nel 2021, a 700 anni dalla morte di Dante Alighieri avvenuta nel 1321. Il poema e la narrazione epica dantesca continuano a sollecitare l'immaginazione e a ispirare artisti, compositori, registi, scrittori e accademici in tutto il mondo. I reading della Divina Commedia tenuti da grandi nomi internazionali come Helen Mirren, Ralph Fiennes, Adjoa Andoh, Jessie Buckley, Kate Fleetwood, Ian McDiarmid, si susseguono alternati ad immagini di profughi e interviste, per tracciare un paragone tra la storia di esilio di Dante Alighieri e le migliaia di storie contemporanee che vedono uomini, donne e bambini scappare dalle guerre, persecuzioni e carestie dei loro Paesi.

Da esule Dante lamentò il duro tradimento da parte della sua città natale e le pene dell'esilio protrattosi a vita che condizionò la sua vita e il suo lavoro, legandosi a questo vissuto, i produttori e i partner dell'iniziativa, hanno deciso di devolvere l'intero ricavato del progetto alla Comunità di Sant'Egidio. Michele Brancale, della Comunità di Sant'Egidio afferma: "Dante ha vissuto nella Storia come profugo. È un uomo che ha conosciuto la guerra, è stato esule. In qualche modo, idealmente, lungo i secoli, anche la sua storia si riconnette a noi e alle ferite del nostro tempo".

In Speaking Dante, il Sommo Poeta viene celebrato per ringraziarlo della sua sorprendente eredità e il lascito perenne della sua poesia attraverso l'iniziativa voluta dalla produttrice teatrale di Milano Julia Holden in collaborazione con il pluripremiato artista e scrittore Justin Butcher, con una maratona di letture dal vivo in inglese a Firenze di tutta la Divina Commedia (la traduzione in inglese scelta è di Robert & Jean Hollander). E' lo stesso Butcher, in un passaggio del documentario, a dichiarare:" Dante va oltre e crea un'incredibile incarnazione drammatica e fantasiosa delle sue riflessioni sul viaggio delle nostre vite e su come ci affanniamo verso chi siamo destinati ad essere". Una storia estremamente attuale, oggi più che mai utile