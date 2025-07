Spartacus: House of Ashur, la prima gladiatrice donna contro i lupi nel nuovo trailer della serie sequel

Circa due anni dopo l'annuncio della nuova serie sequel, sono state finalmente diffuse il primo epico trailer di Spartacus: House of Ashur, arrivate direttamente dal San Diego Comic-Con.

La nuova serie ambientata in questo universo narrativo adotta un audace approccio, offrendo una nuova svolta alla storia originale. Esplora infatti un importante scenario ipotetico: cosa sarebbe successo se Ashur fosse sopravvissuto agli eventi sul Vesuvio alla fine di Spartacus: Vengeance?

In questa linea temporale reinventata, Ashur viene ricompensato per aver aiutato i Romani a sconfiggere la ribellione degli schiavi con il controllo dell'ex scuola di gladiatori di Batiatus. La serie si discosta dal canone di Spartacus: War of the Damned e ridefinisce gli eventi chiave di Vengeance, ponendo le basi per una trama e un'evoluzione dei personaggi completamente nuove, che seguono un corso molto diverso dall'originale.

Spartacus, tutti i dettagli della nuova serie in arrivo

Andy Whitfield e Jai Courtney nella serie Spartacus: Blood and Sand

House of Ashur sarà un'esperienza emozionante, erotica e ricca di colpi di scena che stravolgerà la storia, basandosi su tutto ciò che ha reso la serie originale un successo colossale. La serie pone la domanda: cosa sarebbe successo se Ashur (Nick Tarabay) non fosse morto sul Vesuvio alla fine di Spartacus: Vengeance? E se gli fosse stata donata la scuola di gladiatori un tempo di proprietà di Batiatus in cambio dell'aiuto fornito ai Romani nell'uccidere Spartacus e porre fine alla ribellione degli schiavi?

Spartacus: House of Ashur sarà composta da 10 episodi, con STARZ che punta a un debutto in streaming sulla sua piattaforma digitale nell'inverno 2025, anche se una data di uscita specifica deve ancora essere annunciata ufficialmente.

Il creatore della serie Steven S. DeKnight ha espresso il suo entusiasmo nel comunicato stampa iniziale della serie, dicendo: "Avere l'opportunità di tornare dopo un decennio a una serie che hai amato è un'occasione rara e meravigliosa. Non potrei essere più entusiasta di creare questo nuovo capitolo della saga di Spartacus con STARZ, Lionsgate e l'incomparabile Nick Tarabay".