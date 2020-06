SpaceX: il costumista di Batman e dei film Marvel ha disegnato le tute degli astronauti

Le tute ideata per Space X indossate dagli astronauti della Crew Dragon hanno un legame con il mondo del cinema: a disegnarle è infatti stato Jose Fernandez, artista che ha realizzato anche le tute di Batman e Wonder Woman, oltre a lavorare per i film Marvel ideando i costumi di Captain America e Wolverine.

Doug Harley e Bob Behnken hanno indossato le già iconiche creazioni e hanno avuto modo di esprimere il proprio apprezzamento una volta arrivati a destinazione sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Jose Fernandez ha messo a frutto la propria esperienza che lo ha portato a lavorare anche per i Daft Punk. L'artista ha spiegato: "Elon Musk continuava a dire 'Chiunque ha un aspetto migliore quando indossa uno smoking, a prescindere dalla taglia o dal loro fisico' e quando le persone indossano questa tuta spaziale vuole che accada lo stesso. Si sembra eroici quando la si indossa".

I materiali utilizzati sono ovviamente i più sicuri e pratici disponibili attualmente e Fernandez è inoltre riuscito a risolvere un problema che ha da sempre infastidito gli astronauti della NASA: non poter muovere la testa a causa del casco e avere un campo visivo limitato. Come accaduto al costume di Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice, con star Ben Affleck, i caschi hanno un elemento molto articolato a livello del collo per poter muoversi con maggiore facilità e rendere le tute più leggere, oltre a non ostacolare la loro visuale.

Gli astronauti hanno lodato inoltre la facilità con cui è possibile indossare e togliere anche in assenza di gravità.

Ironhead Studio di proprietà di Fernandez ha lavorato a film come BBatman - il ritorno, Batman Forever e tra gli elementi realizzati dagli artisti ci sono anche quelli per Captain America, Thor, Loki, Magneto e il casco indossato da Black Panther in Captain America: Civil War.