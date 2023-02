Space Oddity: Kyra Sedgwick dirige il marito Kevin Bacon, ecco il primo trailer!

E' stato diffuso in streaming il trailer ufficiale di Space Oddity, dramedy diretta da Kara Sedgwick, al suo debutto dietro la macchina da presa e nel cui cast spicca anche il marito di quest'ultima, Kevin Bacon.

Il film, presentato in anteprima a giugno al Tribeca Film Festival, è interpretato anche da Kyle Allen, Simon Helberg, Madeline Brewer e Alexandra Shipp. Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale:

"Quando Alex rinuncia alla Terra e decide di lasciarsi tutto alle spalle per una missione di sola andata su Marte, una storia d'amore inaspettata lo costringe a scegliere tra un viaggio incerto verso le stelle o un viaggio ancora più incerto del cuore".

In un'intervista a People, Sedgwick ha dichiarato: "Quando penso a ciò che conta per me, tutto riconduce ai legami umani. La vita è dura e tutti noi possiamo diventare distaccati. E il massimo del check out? Lasciare il pianeta e andare su Marte. Space Oddity è una storia che parla di come trovare la strada di casa - letteralmente e figurativamente - attraverso il cuore, la speranza e l'umanità come luci guida".