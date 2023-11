Sorrento, iniziano le Giornate Professionali di Cinema: da Woody Allen a Sergio Castellitto

Parte domani, 28 novembre alle ore 14.30, la 46^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento nella nuova veste "Enforcement" con una serie di attività riservate agli accreditati, che includono il Trade Show (il mercato delle tecnologie e dei servizi connessi al cinema).

La manifestazione, in programma fino a venerdì 1° dicembre tra l'Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Armida, proporrà nella splendida località costiera, molteplici attività tra proiezioni in anteprima, incontri e seminari. Ad aprire la presentazione dei listini dei film in uscita nel prossimo semestre, Warner Bros. Discovery e I Wonder Pictures.

Tra gli eventi aperti alla città si segnala, ore 16.45 in Piazza Tasso, la festa a tema per l'accensione dell'albero di Natale, molto attesa soprattutto dai più piccoli, che quest'anno è realizzata in collaborazione con Warner Bros. Discovery per il lancio del film "Wonka" diretto da Paul King. Tra le anteprime aperte alla città, alle ore 21.00, viene presentato in anteprima "Un colpo di fortuna" di Woody Allen (Cinema Teatro Armida).

"La manifestazione - affermano gli organizzatori - si svolge in una fase di consolidamento del mercato, che ha vissuto la migliore estate di cinema, riunendo esercenti, distributori, produttori, autori, giornalisti e istituzioni di filiera per presentare l'offerta cinematografica del 2024, annata cruciale per la frequentazione delle sale cinematografiche in tutto il mondo, con listini ricchi di titoli di grande richiamo per ogni tipologia di pubblico: i contenuti presentati a Sorrento dimostreranno il ruolo fondamentale dei cinema, momento imprescindibile di aggregazione sociale e condivisione".