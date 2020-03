Sopravvissuto - The Martian, stasera su Italia 1 il film con Matt Damon

Stasera su Italia 1 alle 21:20 va in onda Sopravvissuto - The Martian, il film di fantascienza diretto da Ridley Scott, il regista di Blade Runner ed Alien, con protagonista Matt Damon.

Sopravvissuto - The Martian è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:20. Gli amanti della fantascienza non possono perdere l'appuntamento con questa pellicola diretta dal grande Ridley Scott e tratta dal romanzo 'L'uomo di Marte' di Andy Weir.

Il film è incentrato sull'astronauta Mark Watney una delle prime persone a camminare sul suolo di Marte. Dopo qualche giorno una violenta tempesta di sabbia costringe quasi tutto l'equipaggio della Ares 3 ad abbondare il pianeta. Il capitano Lewis cerca sino all'ultimo di soccorrere Watney, ferito e disperso nel turbine marziano, ma la situazione disperata non permette di attardarsi in inutili ricerche, così il gruppo lascia il pianeta, dando per morto il botanico.

Matt Damon interpreta Mark Watney, grazie a questo personaggio l'attore è stato candidato al premio Oscar nella categoria miglior attore protagonista. Jessica Chastain è nei panni di Melissa Lewis, Jeff Daniels è Teddy Sanders. Ridley Scott ha diretto il film, scritto da Drew Goddard.

Presentato in anteprima al festival di Toronto, Sopravvissuto - The Martian è stato proiettato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale il 19 settembre del 2015. Il film ha ricevuto sette candidature al Premio Oscar ed ha vinto due Golden Globe come miglior film e miglior attore protagonista, premio assegnato a Matt Damon.